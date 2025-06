Mikes Anna friss híreket közölt az esküvőről - Fotó

Mikes Anna pillanatok alatt az ország kedvence lett a TV2 nagy sikerű műsorának, a Dancing with the Starsnak köszönhetően. De nemcsak hírnevet, hanem szerelmet is hozott számára a táncos vetélkedő Krausz Gábor személyében.

Krausz Gábor Mikes Anna

Fotó: Mediaworks Archív

A szerelem pedig az első pillanattól csak úgy izzott körülöttük. Krausz Gábor már tavaly nyáron, Mikes Anna születésnapján elkezdte megtervezni a lánykérést. Végül a Maldív-szigeteken tette fel a nagy kérdést a mesterszakács, ahonnan már jegyespárként tértek haza.

Június 11-én, szerdán pedig arról számolt be rajongóinak a gyönyörű táncos, hogy már javában szervezi az esküvőt. Valószínűleg nagyon izgatott az esemény kapcsán és mindent a legnagyobb gonddal és aprólékossággal igyekszik megtervezni.