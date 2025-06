Óriási boldogsággal jelentették be Krausz Gáborék: hárman vannak!

Krausz Gábor élete bizony fenekestül felfordult, amikor romantikus viszonyba keveredett Mikes Annával. Amikor a TV2 felkérte, hogy szerepeljen a Dancing With the Stars műsorában, még azt sem gondolta, hogy bezsebeli az első helyezést, azt meg a legvadabb álmaiban sem gondolta, hogy szerelmet is nyer. Pedig így lett! A próbák egyre forróbbá váltak közte és Mikes Anna között, csakhamar pedig rájöttek: nincs értelme gátat vetni az érzéseiknek. Azóta pedig minden napjuk maga a paradicsom.

Krausz Gábor nagyon sokat dolgozik

Krausz Gábor emellett nagyon sokat is dolgozik, hiszen amellett, hogy édesapa, mesterséf, még televíziós személyiség is, így tehát életének jelentős idejét a munka teszi ki. Most azonban eljött az ideje a jól megérdemelt lazításnak, ezért találkozott egyet a barátaival, és vidáman ejtőztek egyet. Nagy boldogsággal jelentették be, hogy összeült a hármas csapatuk, és végre együtt vannak.