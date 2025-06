Megasztár: Megszólalt Tóth Gabi és Marics Peti – „Itt azért elég szabadszájú mindenki, úgyhogy szerintem káosz lesz”

Nemrégiben óriási bejelentést tett a TV2 a Megasztárral kapcsolatban, ugyanis kiderült, hogy kik lesznek a műsor 8. évadának ítészei. Herceg Erika, Curtis, Marics Peti és Tóth Gabi ezentúl nem zsűritagok, hanem mesterek lesznek, akik egymással is meg fognak vívni a versenyzőkért. Az utóbbi mester szerint pedig nagyon jó az, hogy ezentúl nem zsűritagként fogják figyelni az énekeseket.

Megasztár 2025-ös évadának mestereiről lehullt a lepel Fotó: TV2

Tóth Gabi visszatért a Megasztárba

„Én továbbra sem félek szembe szállni a zsűritársaimmal, ahogy azt régen is láthatták. Ha egy versenyzőben meglátom a potenciált, akkor küzdeni fogok érte. Pláne akkor, ha látom a versenyzőin is, hogy velem szeretne dolgozni. Biztos, hogy lesznek majd itt nagy viták, de nevetések is” – vélekedett az énekesnő, aki a verseny során igyekszik majd mindenkinek megtalálni a saját hangját, mert akkor szerinte jobban fognak kötődni hozzájuk a nézők. Ezért az énekesnő szerint erős karakterekre lesz szükség.

Strapabíró, mentálisan erős, hangban nagy skálán mozgó előadókat keresek a Megasztárban. A csapatomat is ez alapján szeretném összeválogatni, és most szakmailag sokkal szigorúbb leszek, mint korábban. Meg lehet nézni a régi Megasztár győzteseit, ők magasra tették a mércét. Úgyhogy ez a mérce továbbra is fennáll, és ezt kell elérni azoknak a versenyzőknek, akik szeretnének élő adásban szerepelni

– fejtette ki véleményét Tóth Gabi, akivel ellentétben Marics Peti sokkal lazábban várja a Megasztár 8. évadát.

„Senkinek nincs lakat a száján”

Nagyon örülök, hogy megint rám esett a választás, hogy az egyik székben én üljek. Szerintem a tetejére fordul minden itt most, mert nagyon sok érdekes karakter gyűlik össze a zsűriben, és mivel a tematika is változott, óriási harcokra lehet majd számítani. Senkinek sincs lakat a száján, és itt azért elég szabadszájú mindenki, úgyhogy szerintem káosz lesz

– mondta mosolyogva a ValMar énekese, aki reménykedik abban, hogy az ő versenyzője fogja megnyerni a tehetségkutatót.