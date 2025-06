"Itt robbanni fog minden!" - óriási bulit fog csapni Herceg Erika, a Megasztár új zsűritagja

Kiderült kik fognak a Megasztár nyolcadik évadának zsűriszékeiben ülni, Tóth Gabi, Curtis és Marics Peti mellett Herceg Erika is a mesterek között foglal majd helyet, azonban az énekesnő a TV2-nek egy interjúban már elárulta, hogy szerint ütközni fog pár vélemény az adásban.

Herceg Erika szerint a Megasztár idei évada is rengeteg izgalmat tartogat. Fotó: TV2

Őszintén tavaly, amikor megláttam adásban a Megasztárt, akkor arra gondoltam egyszer én biztosan ott fogok ülni a zsűriszékben. Nem tudom, hogy-hogy jött lehet, hogy egy olyan érzésem, egy olyan pillant, amikor kilövöd az univerzumnak azt a kívánságot, hogy én igenis mester akarok lenni.

- árulta el az énekesnő, hogyan került be a mesterek közé.

Herceg Erika elárulta, hogy már régóta a műsor rajongója, 2013-ig az összes részt látta szüleivel együtt, és rengeteg kedvence is lett, akiket a Megasztárnak köszönhetően ismert meg. Külön kiemelte Hient, akivel még együtt is dolgoztak a Madács Színház Six előadásában.

Nem fogok unatkozni az biztos a zsűriszékben. A mesterek majd megadják a flowt... megadják majd a kedvet, hogy mindig odafigyeljek, és mindig tartsam a hátamat, azért, mert hát most már nem, hogy csak mesterek vagyunk, hanem egyből kiválasztjuk a saját versenyzőinket, akiket mentorálni fogunk. Tehát fel fogom kötni a gatyámat.

- tette hozzá az énekesnő, aki kiemelte, hogy az idei zsűri nagyon sokszínű lett.

Herceg Erika elárulta, hogy szereti Curtis munkásságát, míg Marics Peti már önmagában is egy szívtipró karaktert alkot, Tóth Gabit pedig már rutinosak tartja, mind zsűritagként, mind előadóként.

Én magamat egy nagyon nyugodt embernek tartom, tényleg az vagyok a valóéletben, de amikor fölmegy bennem a pumpa, akkor kutyavilág, itt robbanni fog minden.

- számolt be az énekesnő saját vérhőmérsékletéről.