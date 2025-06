„Nincs érettségim, de R8-as Audim van” – Kőgazdag Aurél nem tudást, élményeket gyűjt

Kőgazdag Aurél megosztó személyiség azok körében, akik ismerők őt, hallottak róla. A kiinduló pont eleve ítéleteket szül, hiszen a Kőzagdag Fiatalok című realityben szerepelt, ami lássuk be, vegyes érzelmeket és gondolatokat kovácsol azokban, akik belenéznek. Aurél pedig koránál és élethelyzeténél fogva is sokszor tesz megosztó kijelentéseket. Nincs ez másként akkor sem, amikor a tanuláról, iskoláról vagy az elért eredményeiről mesél. Tette ezt a Borsnak, alább pedig kicsit részletezzük a gondolatait.

Kőgazdag Aurél apja támogatásával szerepelt a hírnevet meghozó műsorban (Forrás: Bors)

Kőgazdag Aurél: „Nem arra való az élet, hogy tanulj”

Kőgazdag Aurél (polgári nevén Bárány Aurél) mindössze 21 éves, de ahogy a ráaggatott neve is mutatja, nem szenved hiányt a luxus tekintetében. Életkoránál fogva ugyanakkor sejthető, anyagi szempontból stabil szülői háttérrel rendelkezik, nem magától ért el ide. De vajon mit gondol a Kögazdag Fiatalok Bárány Aurélja a tudásról, tanulásról és munkáról, hogyan éli meg az ölébe hullott vagyont és gondol-e arra, hogy ha nem ilyen körülmények közé születik, akkor hol tartana és mit csinálna?

„Ami előttem van, arra koncentrálok” – így gondolkodik a 21 éves Kőgazdag Aurél, aki szerint felesleges azon agyalni, mi lenne, ha a szülei nem tudták volna megadni neki a luxuséletet. Mert megadták. Méghozzá nem is akárhogy: saját bevallása szerint 14 éves kora óta kvázi önálló életet él, és ha kiszáll egy R8-as Audiból, akkor szerinte az határozza meg, ki is ő valójában – nem az, hogy dolgozott-e érte vagy sem.

„Apum mindent tudott, hogy mi lesz, hogy lesz. Jött pár forgatásra is” – mesélte a Kőgazdag Fiatalok című műsorban való szerepléséről. Kőgazdag Aurél szüleit nem érte meglepetésként a tévészereplés, ahogy az sem, amit ott láttak. Büszkék, hogy fiuk azóta már fiatalon saját karriert is épített – bár pontosan nem árulta el, mivel foglalkozik. Egy biztos: dolgozik, saját bevallása szerint home office-ból, a világ bármely pontjáról. Pénzt keres, de nem papírokkal. Az iskolát a 9. osztály után otthagyta.

Azért nincs érettségim, mert nincs rá szükségem. Ha majd kell, megcsinálom

– mondja. A tanulást nem tartja fontosnak, szerinte az élet nem erről szól: