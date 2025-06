Hoppá! Kóbor Léna helyreteszi a pasikat: „Mióta betöltöttem a 18-at, még többen megkeresnek, de magasra tettem a lécet”

Kóbor Léna alaposan berúgta azt a bizonyos ajtót, mikor május elején megjelent első saját klipje, a Pose. Ő maga sem számított rá, hogy ilyen nézettségi adatokat produkál majd az első dala, a második pedig valószínűleg még nagyobbat szól.

A mindig mosolygós, vagány Kóbor Léna nagyon magáénak érzi új dalát, amiben van némi csipkelődés... (Fotó: Instagram)

Kóbor Léna a férfiaknak: „Nem úgy van minden, ahogy ők akarják”

Hétfő este debütált ugyanis az A-a, amivel első sorban a férfiaknak szól be.

„A Pose című dalomat is nagyon szerettem, de az új szám még önazonosabb, és a szöveggel is jobban tudok azonosulni. Sok mondanivaló van benne, mindenkinek érdemes meghallgatni, mert biztosan lesznek olyan sorok, amivel együtt tudnak érzeni, azonosulni tudnak! Ez egy kis csipkelődés, ami a fiatalokhoz szól, főleg a férfiakhoz: nem úgy van minden, ahogy ők akarják” – fogalmazott a Borsnak a fiatal lány, aki sokszor kerül abba a helyzetbe, hogy visszautasítson egy hódolót. „Mióta betöltöttem a 18-at, még többen megkeresnek, de magasra tettem a lécet” – tette hozzá határozottan.

Az „a-a” azonban nem csak a kéretlen udvarlóknak szól:

„A dallal egy picit a médiának is visszaszólok. Kicsit ugyanis megleptek a szalagcímek az első klipem megjelenése után” – fogalmazott Léna, utalva arra, hogy sokan azt emelték ki, hogy igencsak dögös ruhában táncolt egyes jelenetekben.

„Nem vettem ezt rossz néven, szerintem jól kezeltem, és nem vette el a kedvemet az új daloktól. Az első lépés nem volt könnyű, hiszen teljesen új csatornán indultam a videómegosztókon, zenei streaming csatornákon. De jók a számok, ami hihetetlenül jól esik!”

„Szeretném, ha a saját dalaim miatt kedvelnének”

Léna korábban már a Gyöngyhajú lány balladája című musicalben megmutatta énekhangját, s hogy hogy állnak neki az Omega-slágerek, és saját zenei pályáján is feldolgozná-e édesapja ikonikus slágereit?

Most szeretném kialakítani a saját stílusomat, szeretném, ha a saját dalaim miatt kedvelnének. De a későbbiekben nincs kizárva egy feldolgozás

– sejtelmeskedett Kóbor János lánya, aki azt is elárulta, édesanyja mit szól a zenei karrierhez.

„Anyukám a legnagyobb támogatóm, már gyerekkoromban is ő vitt el az összes táncórára, zeneórára. Most pedig imád ott lenni a próbákon, a forgatáson, a musical-előadásokon. Abszolút mellettem áll, és segít, amiben csak tud” – áradozott az énekesnő, aki szívhez szóló módon kedveskedett édesanyjának a segítőkészségéért. A Pose és A-a című klipjei leírásában is megemlítette őt: Kóbor Zsóka stylistként kapott kreditet a munkálatokban.