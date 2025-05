Csajos slágerrel debütál énekesnőként Kóbor Léna

„Anyukám teljes mértékben támogat, a klipben szereplő legtöbb ruhát is ő választotta, és segített mindent elrendezni. Nagyon örül neki, hogy én is ezen a pályán szeretnék elhelyezkedni. Merthogy most nagyon úgy tűnik, hogy énekes leszek. Persze még gimibe járok, és szeretnék egyetemre is menni majd. De eddig sikerült mindent összeegyeztetni és a java csak most jön” – mondta mosolyogva Léna.