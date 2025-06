Könnyek között jelentette be a nagy hírt Kiszel Tünde a kislányáról

Hunyadi Donatella már születése óta reflektorfényben él, édesanyja révén, aki sosem rejtette véka alá magánéletét és büszkeségét lánya iránt. Kiszel Tünde mindig is kiemelt figyelmet fordított Donatella nevelésére és karrierjének építésére. Sokak szerint Tünde egyfajta menedzserként is funkcionál lánya életében, ami nem mindenki számára volt egyértelműen pozitív megítélésű, de az kétségtelen, hogy ez a szoros együttműködés formálta Donatella pályáját. Ahogy Donatella felnőtté vált, elkezdte építeni saját karrierjét, először modellként, majd egyre inkább énekesnőként és televíziós személyiségként is megállta a helyét. A Dancing With the Stars című műsorban való szereplése szélesebb körben is ismertté tette tehetségét, és bebizonyította, hogy nem csak édesanyja árnyékában képes érvényesülni. Ezzel párhuzamosan azonban az anya-lánya kapcsolat ereje nem csökkent; Kiszel Tünde továbbra is lánya legnagyobb támogatója és rajongója maradt.

A naptárdíva most könnyek között töltött fel egy fotósorozatot arról, hogy milyen büszke kislányára, aki csodálatos koncertet adott:

Lélekemelő, szívhez szóló, szép koncert volt tegnap este a Budafoki Szent Lipót Plébániatemplomban az Orgonák éjszakája Finálé-koncert

- írja meghatottan az édesanya.