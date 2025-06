Kapu Tibor küldetése elgondolkodtatta Hajdú Pétert: „Ahogy néztem, görcsbe rándult a gyomrom…”

Ahogy minden ma 40-es férfi, a Frizbi TV műsorvezetője is űrhajós akart lenni és 1980. május 26-án tátott szájjal hallgatta Farkas Bertalan hangját, amint a kilövés előtti pillanatokban szólt minden magyarhoz. Ugyanez az érzés kerítette hatalmába Hajdú Pétert és persze mindenki mást is, amikor magyar idő szerint szerda reggel 8:31-kor Kapu Tibor indult el három társával a csillagok közé.

Kapu Tibor űrhajós és társai már úton vannak a Nemzetközi Űrállomás felé (Fotó: NASA)

Hajdú Péter kisfiús izgalommal figyelte Kapu Tibor felbocsájtását

„Természetesen néztem az élő közvetítést, ami elképesztően izgalmas volt. Közben felidéződött bennem, amikor egészen kicsiként Farkas Bertalanért izgult az ország. Akkor, ahogyan minden kisfiú, én is építettem otthon egy saját kis űrhajót papundekli dobozokból, és képzeletben vele tartottam a csillagok közé. Majd elhatároztam, hogy én is követem a példáját és űrhajós leszek. Most, hogy Kapu Tibor felbocsátását néztem, megint végiggondoltam, hogy lennék-e ma olyan bátor, mint ő, vagy a társai és hamar eljutottam a végkövetkeztetésig. Naná, hogy nem!”

Hiszen már attól halálfélelmem lesz, ha a repülőgép – amin utazom – turbulenciába kerül.

„Tulajdonképpen ahogy néztem a felszállást, görcsbe is rándult a gyomrom…” – kezdte lapunknak Hajdú Péter, aki reméli, hazatérése után lesz alkalma találkozni az új magyar nemzeti hőssel, Kapu Tiborral.

Kapu Tibor kilövése Hajdú Pétert is visszarepítette a gyermekkorába (Fotó: YouTube)

„Rengeteg kérdésem lenne hozzá...”

„Tényleg minden tiszteletem az asztronautáké. Mindannyian hatalmas hálával tartozunk nekik a bátorságukért. Szuper érzés, hogy ma egy magyar srác is a csillagok közé utazott, hogy kutatásokat végezzen és ezzel beírja a nevét az űrkutatás nagykönyvébe. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy a hazatérése után meghívjam Kapu Tibort és természetesen a családját is egy ebédre, vagy vacsorára a bisztrómba. Rengeteg kérdésem lenne hozzá, hiszen tényleg gyerekkorom óta foglalkoztat a világűr és a csillagászat” – tette hozzá Hajdú Péter.