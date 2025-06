Kapi Levente a TikTok-tragédiáról: „Tudtuk, hogy ez lehet a vége...”

Kár lenne általánosítani, de valamelyest megfigyelhető, hogy a TikTok párbaj funkcióját kik használják nagyobb számban. Az itt megszerezhető, egyébként többnyire nem túl vaskos keresetkiegészítés leginkább a kevésbé tehetős réteg felhasználói számára jelent vonzó és gyors pénzkereseti lehetőséget. Ezt kihasználva születtek és sajnos születnek ma is olyan „tétek”, melyek végrehajtása már első hallásra is minimum kockázatos. Az ingerküszöb lassan, de biztosan tolódott ki odáig, hogy rengetegen nézték végig szó nélkül, ahogy Farkas Ica párbajpartnere felszólítására felgyújtotta a saját ruháját, amit aztán képtelen volt eloltani és belehalt sérüléseibe. Vajon mit gondol a drámai jelenségről a honi TikTok egyik legismertebb és legsikeresebb karaktere, Kapi Levente?

Kapi Levente Farm VIP-ben tett kalandozása során sok új követőre tett szert (Fotó: TV2)

Kapi Levente: „Az én olvasatomban nem más, mint nettó gonoszság!”

„Őszinte leszek. Sokat gondolkodtam azon, hogy készítsek -e videót ebben a témában, de bevallom, nagyon nehezen tudnám kezelni az indulataimat. Vannak érvek pro és kontra abban a kérdésben, hogy ki, vagy kik a hibásak ebben a rémisztő, szomorú és egyben nagyon tanulságos tragédiában. Mindenkinek igaza van, és mindenki téved. Tény, hogy a történtek nem maradhatnak következmények nélkül. De vajon kizárólag azt az elmerozzant fickót terheli a felelősség, aki kitalálta ezt a tétet, vagy mindazok is tettestársnak tekintendőek, akik élőben nézték és kommentek formájában biztatták a nőt, aki végül fillérekért cserébe az életét adta? Igen, valóban maga az áldozat döntött úgy, hogy végrehajtja a már első hallásra is orbitális marhaságnak hangzó önfelgyújtást” – kezdte a Borsnak a népszerű tiktokker.

De vajon, ugyanezt a feladatot megkapta volna egy láthatóan jól szituált, unatkozó, budai nagyasszony is? Aligha!

– válaszolja is meg költői kérdését Kapi Levente, aki hozzátette: „Ki kell mondani, hogy a végletekig megalázó és veszélyes téteket olyan emberek kapják, akiken első pillantásra is látszik, hogy szinte bármire kaphatóak, némi netes apróért cserébe. Rájuk szakosodni, őket nézni az én olvasatomban nem más, mint nettó gonoszság!” – fakadt ki a Farm VIP 2025-öt is megjárt, fiatal híresség. Kapi Levente fontosnak tartaná, hogy a hatóságok komolyan fellépjenek az ilyen tragédiák megelőzése érdekében, de mint mondja, olyan ez, mint tűt keresni a szénakazalban.