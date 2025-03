Farm VIP: Durva fertőzés tarolja le a játékosokat

Tulajdonképpen csak az nem lett beteg a Farm VIP e heti termelési feladata során, aki már korábban „szerencsésen” kiesett a játékból. Kapi Levente és persze a szakértők szerint is egy, vagy több, hanyagul megmosott kecske és/vagy tehéntőgy okozhatta a galibát, aminek hatására egymásnak adták a mosdó kilincsét a farházban és a pajtában is.

A Farm VIP Kapi Levente számára is fejvesztett rohanássá változott (Fotó: TV2)

Szinte a Farm VIP összes játékosát ledöntötte a makacs baktérium

„Sokszor, de a jelek szerint nem elégszer mondták el nekünk, hogy a sajt, joghurt és miegymás termeléséhez szükséges tej kinyerése előtt alaposan mossuk meg az állatok tőgyét.”

Mert hát onnan kerülhetett a szervezetünkbe az a baktérium, ami úgy meghajtott mindannyiunkat, mint Zinger a varrógépet.

„Első kőrben, szegény Csanád lett pokoli rosszul, és bevallom, abban reménykedtem, hogy én és a többiek megússzuk némi együttérzéssel, de tévedtünk, méghozzá nem is kicsit” – kezdte a Borsnak Kapi Levente, aki elárulta, soha korábban olyan rosszul nem érezte magát, mint azokban a bizonyos, baktérium terhelte napokban a Farm VIP forgatásán.

Judie is a betegség áldozata lett. Curtis menyasszonya mozdulni sem tudott a kíntól (Fotó: TV2)

Kapi Levente: „Többféle gyógyszert is kaptunk a stáborvostól”

„Sajnos elég komolynak és ragaszkodónak bizonyult ez a baktérium. Szó szerint letarolta az egész piros csapatot és a sárgákat sem kímélte. Próbálok szofisztikáltan fogalmazni, amikor azt mondom, hogy versenyt futottunk a budiig, ahol néha azt sem tudtam, hogy melyik irányból adjam ki magamból azt, ami megállíthatatlanul készült kitörni belőlem” – mesélt a Farm VIP szinte minden játékosát megtámadó fertőzésről Kapi Levente, akit nagyon megviselt a napokon át tartó kínlódás. „Teljesen legyengültem, ahogy a többiek is. Tulajdonképpen még az is kijött belőlünk, amit meg sem ettünk. Alaposan le is fogytunk” – idézte fel a fiatal híresség, aki még most is hálás a TV2 mindenre felkészült stábjának, hiszen végül egészen hamar sikerült mindenkit talpra állítaniuk.

Többféle gyógyszert is kaptunk a stáborvostól, így a legtöbbünk két-három nap alatt rendbe jött.

„Szegény Csanád járt a legrosszabbul, ő talán négy, vagy öt napon át küzdött, mire jobban lett” – magyarázta lapunknak Kapi Levente. Hogy a durva fertőzés milyen hatással volt az aktuális termelési feladatra és a játékosokra, az kiderül hétfő este a TV2 képernyőjén.