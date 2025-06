/Joshi Bharat 70 évesen nősül újra: íme a sztárok, akik 50 felett mondták ki a boldogító igent – Galéria

A beszélgetős műsorairól is ismert Joshi Bharat a második esküvőjére készül. Kiss Virág színész, szinkronszínésszel egy rádióműsorban ismerkedett meg tavaly januárban. Találkozásuk lényegében első látásra szerelem volt, s már jó ideje biztosak abban is, hogy összekötik az életüket. A lánykérés már megvolt, s bizonyára az esküvőt is tervezik. Ám előtte július végén más fontos évfordulót ünnepelnek: az indiai származású műsorvezető 70. születésnapját.

Joshi Bharat és Kiss Virág gyorsan az elköteleződés mellett döntöttek (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Indiai szokások szerint kérte meg szerelmét Joshi Bharat

A lánykérés részleteiről Joshi Bharat néhány napja a Borsnak elmondta:

–Virág születésnapjára terveztem a lánykérést. Az édesanyjánál voltunk vendégségben, és mielőtt elővettem volna a gyűrűt, előbb elkértem őt az anyukájától. Miután zöld utat kaptam, akkor jött a nagy pillanat, és begyűrűztük a szerelmünket. Nagy meglepetés nem volt, Virággal mindketten tudtuk, hogy össze akarjuk kötni az életünket, ezért a gyűrűket is együtt választottuk ki. Azért beszélek többes számban, mert a Hindu szokások szerint a vőlegény ujjára is gyűrű kerül, vagyis én is kaptam egyet. Elmondhatatlanul boldogok vagyunk és nagyon szerencsések is, hiszen a családjaink is teljes mértékben támogatnak minket – foglalta össze a műsorvezető, aki hamarosan kerek születésnapot ünnepel, így borítékolható, hogy a hetedik iksz betöltése után mondja ki a boldogító igent.

A szerelmespár fiatalos tempóval éli a mindennapokat (Fotó: hot! magazin)

Rupert Murdoch 93 évesen házasodott

Nem Joshi Bharat az egyetlen, aki nem a húszas éveiben találta meg a nagy Ő-t, akivel oltár elé állhat. Az ausztrál-amerikai médiamágnás, Rupert Murdoch például tavaly, 93 éves korában házasodott meg, immár ötödjére. És vannak még, akik szerint sosem késő egybekelni…