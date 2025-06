Joshi Bharat eljegyezte Kiss Virág színésznőt

Nagy meglepetés nem volt, Virággal mindketten tudtuk, hogy össze akarjuk kötni az életünket, ezért a gyűrűket is együtt választottuk ki. Azért beszélek többes számban, mert a Hindu szokások szerint a vőlegény ujjára is gyűrű kerül, vagyis én is kaptam egyet. Elmondhatatlanul boldogok vagyunk és nagyon szerencsések is, hiszen a családjaink is teljes mértékben támogatnak minket.