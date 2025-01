„Ott és akkor kezdődött az új korszak az életünkben” – Joshi Bharat a világ legromantikusabb férfija

Joshi Bharat igazi hősszerelmes alkat, ő az a fajta férfi, aki minden fontos eseményre emlékszik. Nem is akárhogy, ő percre pontosan meg tudja mondani, hogy mikor találkozott először a szerelmével, mikor és hol készült az első fotójuk és még az is tudja, hogy hol volt az első randevújuk. Valószínűleg rengeteg nő sóhajt most fel, hogy bárcsak neki is ilyen romantikus férfi jutott volna...

Joshi Bharat és Kiss Virág földöntúli szerelemben élnek (Fotó: Mediaworks archív)

Joshi Bharat és a fontos időpontok

A televíziós és rádiós műsorvezető egy évvel ezelőtt, egy január végi napon hívta be a műsorába beszélgetni a csinos színésznőt. Előtte nem ismerték egymást, még csak nem is találkoztak, a stúdióban azonban egyetlen másodperc alatt eldőlt mindkettejük sorsa... Hogy hogy emlékszik vissza erre a találkozásra Joshi? Hát így:

„2024.01.22, este 19.25 - kor láttuk meg először egymást. Kiss Virág vendégként jelent meg a Rádió Bézs stúdiójába, Egy férfi és egy Nő című műsoromban. Akkor készült ez a kép. Akkor még nem tudtuk, de ott és akkor kezdődött az új korszak az életünkben. Fantasztikus egy év van mögöttünk, és biztos vagyok benne hogy még sok sok év van előttünk. Ahogy bölcsek mondják, ajándék karma!”

A posztot olvasva sokaknak feltűnt, hogy Joshi milyen pontosan emlékszik a találkozásuk részleteire, mi pedig arra voltunk kíváncsiak, hogy mi a titka az ilyen feltétel nélküli, totális odafigyelésnek, mint ahogy ő fordul a kedveséhez? A titok Joshi szerint nem is titok:

Bennem megmaradnak ezek a fontos pillanatok. Ösztönösen. Sosem tanultam, és a legkevésbé sem próbáltam trenírozni magam arra, hogy elraktározzak fontos dátumokat, nehogy megbántsam esetleg a kedvesemet. Én egyszerűen ilyen vagyok

– válaszolta Joshi, aki további részleteket is elárult az érzelmeiről:

Joshi Bharat és Kiss Virág között feltétlen a bizalom (Fotó: Mediaworks archív)

Azt gondolom és ezt tanácsolom a férfitársaimnak is, akiknek gondja van azzal, hogy elfelejtenek fontos dátumokat, hogy igyekezzünk a nap végén minden stresszt kitörölni a gondolatainkból. Próbáljunk meg otthon odakoncentrálni, ahol vagyunk, vagyis a szeretteikre. Ne a hétköznapi gondokkal, a munkával legyünk elfoglalva. Észre fogják magukon venni, hogy akaratlanul is beleég a tudatukba egy-egy fontos pillanat, amire mindig óramű pontossággal vissza tudnak majd emlékezni. Szóval ennyi. Türelem, odafigyelés és stresszmentes élet. Utána már minden megy magától.

Joshi Bharat azt is elárulta, hogy vasárnap volt pont egy éve, amikor először kávézni hívta Virágot, a Művész presszóba, így a szerelmesek tegnap, január 26-án ugyanoda tértek vissza egy forró italra.