Schobert Norbi Jr. a barátnőjéről: „Meg vagyunk győződve róla, hogy ezt is kibírja a kapcsolatunk”

Schobert Norbi Jr. és Farkas Petra napokon belül kétéves évfordulójukat ünnepelhetik, a fiatalok boldogok és kiegyensúlyozottak egymás oldalán. Norbival barátnőjéről, tanulmányaikról, közös időről és jövőbeli tervekről beszélgettünk.

Schobert Norbi Jr. tudatosan tervezi a jövőjét, külföldön szeretne továbbtanulni (Fotó: Szabolcs László)

Schobert Norbi Jr. barátnője közelebb költözik

A Schobert család középső gyermeke hamarosan kirepül majd a családi fészekből, de egyelőre semmit nem akar elsietni. Határozott céljai vannak, amelyekért eltökélten küzd, ebbe beletartozik a barátnőjével való kapcsolata és egy amerikai egyetem is.

Június 18-án leszünk kétévesek a barátnőmmel, nagyon jól megvagyunk. Tervezünk egyébként majd nyáron külföldre is utazni együtt, bár most mindkettőnk életében nagy fordulópontok vannak, amik egy kicsit megnehezítik a mindennapokat

– kezdi Norbi, aki az érettségi közeledtével érthető módon egyre inkább a továbbtanulásra koncentrál.

„Petra is egyetemre készül most, mostanság szeretne felköltözni Budapestre, ami nagyon sok időt és energiát fog elvenni a nyárból. Nekem is nagyon sok elfoglaltságom van, földrajzból és angolból már letettem az előrehozott érettségit, de angolból és töriből szeretném az emelt szintűt is megcsinálni, illetve készülök a felsőfokú nyelvvizsgára is.”

Nagy álmom, hogy Amerikában végezhessem el az egyetemet, és ha esetleg mégsem úgy alakul, akkor se szeretnék úgy járni, hogy nem elegendők az érettségi pontjaim, úgyhogy minden tőlem telhetőt megteszek.

Schobert Norbi és Rubint Réka idősebbik fiának mindig van B terve, de mint mondja, nem erre hagyatkozik, alapvetően külföld a továbbtanulási célpont. Barátnőjével egyébként a nehezebb, tanulósabb napokat is szeretik együtt tölteni, hiszen ezek is részei egy jól működő kapcsolatnak.

„Amikor éppen egyikünk sem ér rá, akkor is meg szoktuk oldani, hogy találkozzunk, közben mindenki csinálja a maga dolgát, ugyanakkor rászánjuk a közös időt a nyugodt pihenésre is, amikor tényleg csak egymásra fókuszálunk. Tavaly Olaszországban voltunk, idén viszont nem megyünk majd annyira messzire, közelebbi helyekben gondolkodunk.”