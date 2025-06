Schobert Norbi gyerekei nemsokára megházasodnak? –„Én örülnék, ha hamar nagyapa lennék”

A sikeres fitneszmogul nagyon szoros kapcsolatot ápol gyerekeivel, illetve azok párjaival is. Schobert Norbi legutóbb például fia jövendőbeli apósát fogyasztotta le. Továbbá a Borsnak elárulta: nagyon örül annak, hogy nagyobbik fiúgyermeke megtalálta a szerelmet Petra személyében.

Schobert Norbi felesége kezét újból megkérte Mexikóban, és örülne annak, ha nemsokára gyermekei is követnék az ő példájukat (Fotó: Facebook)

Schobert Norbi fia meglelte a számára tökéletes párt

„Norbi már lassan két éve van együtt Petrával, de soha nem veszekedtek és azt látom, nagy összhangban vannak. A fiamnak rengeteg hobbija van, de Petra mindenhova elkíséri őt és mondhatni: össze vannak nőve. Úgyhogy nagyon aranyosak, igazából olyanok, mint mi vagyunk Rékával” – vélekedett a büszke apuka a fiatalokról.

Ifj. Schobert Norbi és kedvese már egészen régóta ismerik egymást, mert hat éve találkoztak először, de csak tavaly előtt jöttek össze. Szerelmük egyből bimbózni kezdett, sőt már ott tartanak, hogy Petra korábban azt is megemlítette, hogy bármikor igent mondana a lánykérésre. Továbbá a Schobert família az elmúlt időszakban több esküvőn is járt, így a családfő elárulta, mit szólna ahhoz, hogyha az ő gyermekei is az oltárhoz állnának.

„Egy férfi 30 éves koráig ne nősüljön meg”

Szerintem még egy esküvő azért korai lenne, ugyanis Norbika jelenleg 20 éves és én azt gondolom, hogy egy férfi 30 éves koráig ne nősüljön meg. Én is ennyi voltam, mikor elvettem Rékát, aki egyébként 23 volt. Szerintem kell ennyi idő egy férfinak ahhoz, hogy megalapozza az életét, valamint hogy legyen saját lakása, autója és egy olyan egzisztenciája, amivel lehet családot alapítani

– vélekedett a Borsnak Schobert Norbert, aki bevallotta: kicsit hagyományosan gondolkodik a családdal kapcsolatos kérdésekben.

A fitneszmogul lánya, Schóbert Lara az, aki talán elsőnek kisunokával örvendeztetheti meg a szüleit (Fotó: Máté Krisztián)

Schorbert Norbi örülne egy unokának

„A lányom esetében még nem tudom ezt a dolgot. Ő 22 éves, úgyhogy szerintem neki se kell elkapkodni a házasságot. Bár Réka csak egy évvel volt idősebb, mikor hozzám jött. Zalán meg még csak 14, úgyhogy neki ez még nagyon messze van” – mondta a sztárapuka, aki nemrégiben a karib-tengeri útjuk során, Mexikóban jelképesen újból eljegyezte feleségét. Norbi akkor a Borsnak elmondta, hogy azért jutott erre döntésre, mivel 24 évvel ezelőtt szintén a közép-amerikai országban kérte meg Rubint Réka kezét. A sztárpár 2002-ben állt először oltár elé, de aztán ötévente mindig összeházasodtak, így két év múlva megint terveznek egy szertartást. Az esküvő témaköre mellett azonban Schobert Norbi érintette az unokakérdést is:

Én örülnék annak, ha hamar nagyapa lennék. Hiszen 54 éves elmúltam és sok velem egykorú nagypapa barátom van. Úgyhogy én boldog lennék akkor, hogyha legalább a lányom minél hamarabb megajándékozna egy unokával. De ez még a jövő zenéje, továbbá nem szeretnék semmit sem sürgetni, majd a gyerekek látják hogy lesz ez

– zárta mosolyogva a beszélgetést a háromgyermekes édesapa.