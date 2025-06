Horváth Gréta születésnapos kisfiával követte élőben Kapu Tibor kilövését

Horváth Gréta Farm VIP-s szereplése az idei évadban sokak számára példaértékű lehet, nem beszélve arról az ominózus, szívbemarkoló pillanatról, amikor kisfia is meglátogatta őt a műsorban. A szívfacsaró képsorok emlékezetessé tették a fináléhoz közeli eseményeket, különösképp azért, mert Horváth Gréta gyerekét nem látni minden pillanatban a közösségi médiában, nem is véletlenül.

Horváth Gréta nagyon szoros viszonyban van 11 éves kisfiával, Filippel, mindent őszintén megbeszélnek egymással (Fotó: Markovics Gábor)

„Cinkostársak vagyunk”

Gréti most a Borsnak elmesélte, hogy különleges nap a mai, a reggeli órákban éppen azon merengett, mennyire sok minden történt velük az elmúlt 11 évben.

Az az igazság, hogy az életem legmeghatározóbb és legkatartikusabb élményei mind ahhoz az időszakhoz köthetők, amikor a kisfiam már velem volt. Azért alaposan próbára tett minket az élet az utóbbi években, ő is átélt olyan dolgokat, amiket nem lett volna szabad ennyi idősen - gondolok itt a válásra és az azt követő nehézségeke. Ma reggel úgy ébredt, hogy azt mondta nekem: Anya, már tizenegy éve vagyunk egymásnak és ez nem fog megváltozni

- meséli meghatódva, majd hozzátette, hogy Filip rendkívül érzelmes, aki szoros viszonyban van édesanyjával. „Nagyon jóban vagyunk, nekem ki tudja mondani, amit érez és mindent el is mond. Ehhez hozzátartozik az is, hogy nem piszkálom, ha mondjuk hazahoz egy hármast, inkább megkérdezem tőle, hogy ez vajon miért sikerült most így, illetve próbálom ösztönözni, hogy nézzük át együtt az anyagot. Mostanában tanítom neki azt, hogy felismerje azt, ha segítségre szorul és merjen is segítséget kérni, mert nem ciki.”

A csinos édesanya elárulta, hogy fiával egy rendkívül erős, cinkostársi viszonyban vannak, Filipnek kifejezetten nagy felelősségérzete van.

Évek óta ébresztőórával kel egyedül és ha vasalni kell valamit, akkor kikészíti nekem, egészen elképesztő. Minden érdekli most, pár napja tört ki a nyári szünet, de már zsong a fejem a rengeteg kérdéstől, amiket folyamatosan feltesz nekem. De ez így van rendjén, kíváncsi a világ dolgaira.

S hogy hogyan telik Grétiéknél a nap, amikor fia születésnapos?

Reggelire torta volt, ma pedig úgymond szabad foglalkozás, holnap viszont igazi kalandban lesz részük: Filipnek régi vágya volt, hogy eljusson a mogyoródi aquaparkba. Gréti elmesélte, hogy kisfia élmény ajándékot és elektromos rollert kért.