Farm VIP: Visszavágynak a szereplők, teljesen megváltozott az életük a műsor miatt

Horváth Gréta saját otthonába vitte a Farmot

A Farm VIP 2025 szereplői közül Horváth Gréta az, aki nem konfrontálódott másokkal, aki mindenkivel megtalálta a közös hangot. A sárga csapat „Mammacita”-ja teljes erőbedobással vett részt minden termelési ciklusban, mindemellett még arra is maradt energiája, hogy ápolja a többiek lelkét és esetleg valami plusz finomságot is varázsoljon az asztalra. Gréti az elmúlt években óriási változáson ment keresztül, mind külsőleg, mind belsőleg. A gyönyörű édesanya életmódot váltott, lefogyott és a Farmnak köszönhetően a nőiességét is teljesen újraértelmezte. Az idei évad női győztese az utolsó adásban őszintén elmondta: ez a műsor kellett neki ahhoz, hogy az elmúlt 10 évét és a hozzá köthető sztereotípiákat le tudja vetkőzni. A Farm VIP forgatása után egyébként egy saját pajtakonyhát is megvalósított otthonába, ahol azóta is rengeteg időt tölt, főzőcskézik és sokat beszélget itt édesanyjával, nagymamájával és kisfiával is.

Kapi Levente saját veteményest és állatokat is akar

Levi nemrég nagy fába vágja a fejszéjét, közösségi oldalán árulta el követőinek, hogy újabb fontos mérföldkőhöz érkezett az élete, ugyanis egy telek boldog tulajdonosa lett. „A célom felépíteni egy nemcsak komfortos, de hasznosan működő életteret. Ebbe nem csak a ház tartozik bele, veteményest szeretnék, szeretnék állatokat, első körben csirkékre gondoltam. Mind a növénytermesztésben, mind az állattartásban van tapasztalatom a nagymamám révén. Úgyhogy amellett, hogy építgetem saját magamat, az lenne a főbb üzenete ennek az egésznek, hogy érdemes egy olyan helyet is kialakítani az embernek, ahova vissza tud vonulni és valami olyan dolgot építeni, ami túlmutat a városi rohanó életen, és nemcsak megnyugvás, de egyfajta biztonság is lehet számunkra” – árulta el a Metropolnak Kapi Levi.