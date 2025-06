Horváth Gréta hátborzongató szituációba került: „Halálfélelmem volt”

A Farm VIP 2025-ös évadának ezüstérmese nemrégiben Egyiptomban járt, mégpedig azért, hogy kipihenje a hétköznapok által okozott fáradalmakat. Az észak-afrikai nyaralás pedig összességében jól sikerült Horváth Gréta számára, mégis történt egy megrendítő esemény a kiruccanás során.

Horváth Gréta Farm VIP-s szereplése óta nem egyszer került nehéz helyzetbe, de ezeket sikerült mindig megoldania (Fotó: TV2)

Horváth Gréta párja sem számított a történtekre

A párommal 2023-ban tettük le a búvárvizsgát, ugyanitt Egyiptomban. Azonban akkor történt egy baleset, ugyanis pánikrohamot kaptam búvárkodás közben. Azóta eltelt ugye két év és már azt hittem, túl vagyok a történteken, így most is merültünk Egyiptomban. Viszont mikor bementünk a vízbe, akkor megint bepánikoltam

– kezdte élménybeszámolóját Horváth Gréta egy élő adásban az Instagram-oldalán. Az egykori egyiptomi baleset pedig olyannyira mély sebet ejtett az Ázsia Expressz korábbi szereplőjének lelkében, hogy a mostani búvárkodás során is hasonló élménybe keveredett, mint anno.

„Nagyon megijedtem”

„Amikor elmerültem, akkor lenéztem a nyílt vízbe és nagyon megijedtem. Illetve jött egy olyan érzésem, hogy: »Úristen, itt vagyok egyedül és nem tudok mit csinálni«. Felmerült bennem az is, hogy egyáltalán képes vagyok-e arra, hogy ezt megcsináljam, holott korábban már többször is búvárkodtam. Igazából halálfélelmem volt, de valahogy sikerült ezen átlendülnöm, ami nagyrészt köszönhető a búvároktatómnak és a társaimnak, akik segítettek nekem” – folytatta a sztáranyuka, aki nagyon hálás azért a merülőtársainak, hogy segítettek neki felülkerekedni a nehézségeken.

Horváth Gréta fogyása mögött többek között az áll, hogy rendbe tette a mentális egészségét is (Fotó: Ripost)

Horváth Gréta kisfia felnézhet édesanyjára

Horváth Grétát az elmúlt években több megrázkódtatás is érte. Ugyanis rendkívül megviselte őt a Meggyes Dáviddal való szakítása, valamint a gyermeke édesapjával történt válása sem volt zökkenőmentes, továbbá testképzavarral küzdött. Mégis sikerült neki felülkerekednie problémáin és bevallotta, hogy most már sokkal erősebb lelkileg, testileg egyaránt. Mostanra annyira megerősödött, hogy nemrég például megmászta Marokkó legmagasabb hegycsúcsát is. A közösségi oldalán megosztott élő videójában most pedig elárulta, miként tud különféle extrém szituációkban helytállni.