Horváth Éva újabb mérföldkőhöz ért: így halad a gyógyulása a csípőműtét után

Horváth Éva balesete óta gyökeresen megváltozott az élete. A tavaly Balin történt súlyos motorbaleset következtében hónapokon keresztül kórházi kezelésre és rehabilitációra szorult, amit itthon, Magyarországon folytat jelenleg is. Műtétek és kezelések során van túl, a rehabilitációja pedig egy újabb, meghatározó szakaszhoz ért.

Horváth Éva videójában megnyugtattta követőit – jól van és a felépülése szempontjából fontos kezelésen vesz részt (Fotó: Mediaworks archív)

Horváth Éva felépüléséről mesélt

Horváth Éva szépségkirálynő hónapokig nem látta gyermekeit, s bár nem volt egyedül, az elmúlt két hét fenekestül felforgatta az állóvízet. A Balin élő családtagok végre hazaérkeztek Magyarrországra és Horváth Éva gyerekei társaságában tölti a mindennapokat – noha Éva még nem tud aktívan részt venni a családi programokban. Hiszen a motorbalesete nemcsak fizikai, hanem lelki próbatétel is, amikből még lábadozik. Ennek ellenére Horváth Éva Instagram-oldalán rendszeresen megosztja követőivel a gyógyulásának állomásait, sokszor humorral és pozitív szemlélettel fűszerezve. Legutóbb például így fogalmazott:

Régen a hajszárítót vittem magammal, most pedig a baktériumgyilkosomat és a lézeremet, ami a csontom és az ízületeim épülését segíti.

A felépülés azonban még nem ért véget. Nemrég újabb kezelésen járt, ezúttal hiperbár oxigénterápiához tért vissza, melyről így számolt be:

A múltkor volt egy csípő-transzplantációm, most pedig azért vagyok itt, hogy az a csont, amit a csípőmből kivettek, beépüljön a bokámhoz. Ez nem a romlás jele, hanem épp ellenkezőleg – gyorsítani szeretnénk a felépülést.

A cél lebeg a szeme előtt

Horváth Éva motorbalesetének következményei hosszú távon is kihívások elé állítják őt. Ugyanakkor kitartása példaértékű: folyamatos kezelések, műtétek és az ezekkel járó fájdalmak ellenére is a jövőbe tekint. Óriási motivációt jelentenek gyerekei, akik jelenltükkel, aktivitásukkal nagy hatással vannak a szépségkirálynőre:

„Anya, te miért nem futsz már végre?” – kérdezte Alex, aki talán nem is gondolja, hogy édesanyja mennyire örülne, ha vele futhatna.

Bár jelenleg a futás még távoli cél, Horváth Éva Balin történt balesete óta bebizonyította: az erő nem mindig látványos, néha csendben, lépésről lépésre mutatkozik meg – épp úgy, ahogy ő gyógyul. Ezt pedig nap mint nap, eltökélten teszi.