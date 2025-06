Horváth Éva a műtétje után: „Nincs kilátásom a jövőre”

„Három hete jártam utoljára kontrollon, úgyhogy jövő héten ismét vissza kell mennem az orvosokhoz egy újabb vizsgálatra. Ilyenkor mindig megnézik, hogyan halad a gyógyulás, és felmérik, hogy szükség van-e újabb beavatkozásra vagy változtatásra a kezelésben” – magyarázta.

Alternatív gyógymódokkal gyógyul Horváth Éva lába

Éva elképesztő erővel és kitartással viseli a nehézségeket: járókerettel is magabiztosan mozog. Ráadásul kívülről nézve olyan, mintha egyáltalán nem is érezne fizikai fájdalmat.

„A kórházban rengeteg dolgot átformáltam a fejemben, ilyen volt például a fájdalomtűrési képességem. Ugyanis nem tudtam előre, hogy amikor kijövök, vajon mennyire erősödik majd a fájdalom, és tartottam attól, hogy sokkal érzékenyebb leszek még a kellemetlen érzésekre is. A kórházi gyógyszerekből azonban teljesen elegem lett az elmúlt hónapok során, ezért mindenféle alternatív módszerrel próbálom kezelni a fájdalmat. Úgy tűnik, hogy ez jól is működik, ugyanis amióta kijöttem, tehát az elmúlt két hónapban csak egyszer vettem be nagyon enyhe fájdalomcsillapítót”.

Szépek és egészségesek Horváth Évát semmi sem tartja távol attól, hogy néhány rendezvényen részt vegyen. Legutóbb például egy új, a szépséget és az egészséget is lézerrel támogató készülék bemutatóján jelent meg, ahol rajta kívül többek között Péter Szabó Szilvia, Völgyesi Gabi és Bódi Sylvi is meghallgatta a forradalmi újdonságról szóló beszámolót.