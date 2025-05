Horváth Éva: „Kész föladom, vágják le a lábam...”

Horváth Éva máig nem tudja, hogyan is történt a balesete. A rendőrségi jelentés szerint ugyanis a csatornában feküdt vérbe fagyva, míg a mentők szerint az út közepén találták, eszméletlen állapotban. Éva csak a szirénákra emlékszik és a látványra, ami a lábára tekintve fogadta őt. „Hallottam a szirénázó mentőautót. Gondoltam is, hogy ez így nagyon nem jó. Ekkor lenéztem a lábamra… Fú, mondom, az meg ott mi?! Láttam, ahogy a csontok állnak kifelé. Szóltak is, hogy igen, a lábammal van baj, de jobban tenném, ha nem néznék oda” – idézte fel a motorbalesete utáni drámai pillanatokat Horváth Éva a Beköltözve Hajdú Péterhez soron következő epizódjának felvételén.

Horváth Éva drámája: „Mennyi mindenről maradtam le! Fél évről…”

Az 1998-as Miss World Hungary győztese azt is elárulta, hogy bizony a baleset utáni időszakban voltak olyan pillanatok, amikor az amputáció lehetősége is megfordult a fejében. „Amikor ott voltam tényleg, hogy kész föladom, vágják le a lábam, vagy valami történjen….

Voltak bennem ilyen gondolatok, de gyorsan elhessegettem őket”

– mondja a Frizbi TV előzetesében Horváth Éva, majd szót ejtett a családjáról is, hiszen az ő életében beállt drámai változás bizony hatással lehet még a legjobb és legszorosabb kapcsolatra is. „Karácsony óta csak interneten tartjuk a kapcsolatot. Ez a legnehezebb. Sokkal rosszabb, mint a lábam. Ott, így mérlegelve úgy éreztem, hogy önzőség lett volna a részemről. Persze a szívem ketté szakad. Főleg az ünnepnapok és a családi események… Azt a mindenit, mennyi mindenről maradtam le! Fél évről…” – utalt arra az egykori modell, hogy a családja végül visszatért Bali-szigetére, ahol a gyerekek iskolába járnak.

„Gyökeresen megváltozik az életem…”

Hajdú Péter ezután rákérdezett arra is, hogy a súlyos baleset és Éva állapota milyen hatással volt a férjével való kapcsolatára.

„Nem fordult meg a fejemben, hogy mi lesz, vagy mi nem lesz a házasságommal.

Az fordult meg a fejemben, hogy gyökeresen megváltozik az életem…” – mondja Horváth Éva a Beköltözve Hajdú Péterhez előzetesében.