„Fantasztikus vagy” - Hegyes Berci álla is leesett Mihályfi Luca szexi fotójától

Mihályfi Luca mögött húzós időszak áll, az aranytorkú énekesnő ugyanis épphogy kipihente Dancing with the Stars fáradalmait, máris jött az újabb felkérés, A Nagy Duett, amiben ismét szerelme, Hegyes Berci oldalán szerepelt. Utóbbiban a páros végül a harmadik helyig jutott, de Luca ezt követően sem állt meg: új dallal jelentkezett, amihez egy szexi videóklipp is társult.

Mihályfi Luca megmutatta elképesztő tehetségét / Fotó: Polyák Attila

Épp ezért nem csoda, hogy Luca pihent egy kicsit: nemrég egy vadító bikinis fotóval jelentkezett, most pedig a festői Etyekről posztolt, ahol a képek tanúsága szerint szintén jól érezte magát, no meg bomba idomokat villantott!

Tequila meg Cuba van a véremben

- írta az énekesnő a poszthoz. Fotóin egy apró toppot viselt csupán egy csinos szoknyával, amely láttatni engedte tökéletes testét. Ennek köszönhetően pedig nem meglepő, hogy Hegyes Berci sem hagyta szó nélkül azt, amit kedvese Instagram-oldalán látott:

Fantasztikus vagy

- bókolt neki.