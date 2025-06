Házasság első látásra: Reni végre elárulta, mi van Geri és közötte

A Házasság első látásra második évadának a szereplői, Reni és Geri egyre több közös fotót osztanak meg a közösségi oldalon, ezért indultak be a találgatások, hogy egy párt alkotnak.

Fotó: Instagram

Reni a TV2 műsorában Brumival alkotott egy párt, és habár a reality után még egy darabig együtt maradtak, csúnya véget ért a kapcsolatuk. Ma már nem beszélnek egymással, a férfinak pedig új párja is van. Renit ezek után Széplaki Zoltánnal hozták szóba, azonban kiderült, hogy csupán baráti viszonyt ápolnak egymással.

Geri a Házasság első látásra első évadában szerepelt, ahol Bogival házasodott össze, kapcsolatuk nem tartott sokáig, azonban azóta is rendszeresen beszélnek.

Összejött a Házasság első látásra két sztárja?

Reni és Geri is a nézők nagy kedvence volt, és többen kifejtették, hogy örülnének, ha egy párként látnák őket, hiszen az utóbbi időben rendszeresen együtt mutatkoztak.

Hogy mi az igazság, azt Reni az Instagram történetében árulta el.

„A képen, az országban, a városban mindenképp együtt vagyunk, sőt, még a kerületben is! Barátok vagyunk, ahogy eddig is” – kezdte a fiatal lány, aki azt is megosztotta, hogyan ismerkedett meg a férfival.

Reni és Geri rendszeresen terveznek közös programokat

Fotó: Instagram

Geri bejelölt Facebook-on, mikor ment a mi évadunk, ott már dumcsiztunk.

Egy közös forgatáson taliztunk elsőnek, ott már nagyon jó volt közöttünk az összhang” – tette hozzá. Az is kiderült, hogy rendszeresen szerveznek közös programokat.

Kb. egy kilométerre lakunk egymástól, sokszor futottunk, futunk össze, ebédelünk, vásárolgatunk vagy ha főzök, felhívom kér-e ő is.

Egy társaságba járunk, szóval így lettem jóba vele” – fogalmazott Reni.