Hajdú Péter azonnal lecsapott Bochkor Gábor ötletére

Ahogy arról a Bors elsőként beszámolt, Hajdú Péter pillanatok alatt reagált Vajda Pierre gasztrokritikus észrevételeire és a bisztrójáról szóló cikkben megemlített hibákat, még azon melegében ki is javította az érdi konyha séfhelyettese. A folyamatról szóló reakcióvideó nagyot ment, ami feltűnt a honi rádiózás nagyágyújának, Bochkor Gábornak is, aki csütörtök reggel, élő adásban beszélgetett Hajdú Péterrel az esetről. Eközben pattant ki a fejéből az isteni szikra, amit meg is osztott a hallgatókkal és persze Hajdúval. Az ötlet nemcsak, hogy bekerül az étterem kínálatába, de egy heti ingyen kosztot is ér a nagy gurmé hírében álló Bochkor Gábornak.

Hajdú Péter mesteri ötletet kapott Bochkor Gábortól (Forrás: Mediaworks)

Hajdú Péter: „Bochkor Gábor híres a nagy bemondásairól...”

De mi is volt a Retró Rádió műsorvezetőjének ötlete? Erről Hajdú Péter beszélt lapunknak. „Bochkor Gábor híres a nagy bemondásairól. Emlékezzünk csak vissza arra, hogy Gáspár Győző, miatta lett végül Győzike. Hiszen Bochi hívta őt így először a Big Brother VIP-ben. Nos, most neki köszönhetően megszületett a Pierre menü, amit fel is teszünk a Like Bisztró étlapjára.

Már fel is hívtam a séfet, hogy kezdjen el dolgozni a menüsoron és gondolja kicsit újra azokat az ételeket, melyeket Vajda Pierre kóstolt nálunk.

Amolyan fine dining jelleget képzelünk el, hogy mindegyik étel bele kerülhessen. Így a menüben lesz gulyásleves, frissítő petrezselyem szórással. Kerül bele brassói, borjú paprikás tojásos nokedlivel, cézársaláta, kacsarilette, mentás zöldborsóleves és aranygaluska a végére” – kezdte Hajdú Péter, aki lapunknak is megerősítette, betartja Bochkor Gábornak tett ígéretét.

Bochkor Gábor neve is felkerülhet a Like Bisztró étlapjára (Fotó: KISS ANNAMARIE)

„Még az sem kizárt, hogy a hét végére kialakul egy Bochkor menü is”

„Bochkor Gábor ötlete pont annyira zseniális és kézenfekvő, amilyen gyorsan kimondta az adásban. Természetesen nem csak a pont jár neki érte, de az ajánlatom is, amit tettem. Gábor és egy vendége, egy héten át jöhet hozzánk és minden nap, kapnak egy-egy Pierre menüt. Persze, akkor sem jövünk zavarba, ha mást kóstolnának az étlapról. Még az sem kizárt, hogy a hét végére kialakul egy Bochkor menü is a bisztróban” – nevetett Hajdú Péter.