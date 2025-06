"Nagyon meg vagyok hatódva" - Gáspár Laci beteg kisfiútól kapott különleges üzenetet

Gáspár Laci imádja a gyönyörű autókat, rendszeresen lehet látni őt Lamborghinivel. Egy beteg kisfiúnak az volt az álma, hogy mehessen egy kört egy ilyen luxuskocsival, az énekes pedig pár bátorító szó kíséretében üzent neki, hogy valóra fogja váltani az álmát – ami ezek után történt, az teljesen meghatotta a hírességet.

Gáspár Laci a közösségi oldalán osztotta meg, mennyire elérzékenyült azon, hogy a beteg kisfiú is üzent neki a felajánlása láttán.

Nagyon meg vagyok hatódva

– kezdte videóját az énekes.

Gáspár Laci szívének húrjait az pendítette meg, hogy a nehéz sorsú srác is azt üzente neki, hogy ő is legyen kemény, pedig nem is tudja, hogy a sztár életében milyen nehézségek vannak. Ez nagyon elgondolkodtatta és inspirálta a Megasztár felfedezettjét, eszébe is jutott, hogy akármilyen problémával is küzd valaki, mindig létezik más, akinek sokkal nagyobb a gondja, ezért hálásnak kell lennünk azért, amink van.

