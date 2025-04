Megállíthatatlanul özönlenek a gratulációk: csodálatos örömhírt jelentett be Gáspár Laci és felesége

Gáspár Laci felesége igazán örülhet, mivel szülinapja alkalmából az énekes egy csodálatos, 200 méter magasról a Duna partra néző gyertyafényes, romantikus éttermi vacsorával lepte meg a minap. Az énekes büszkén pózolt csodaszép feleségével a fotókon, amiket meg is osztott közösségi oldalán a rajongók nagy örömére.

Gáspár Laci igazán romantikus lélek / Fotó: Instagram

Gáspár Laci szívvel-lélekkel készült a meglepetésre

Gáspár Laci és felesége 2014 óta élnek boldog és kiegyensúlyozott házasságban, amiben egy közös gyermeküket (Noel) nevelik nagy harmóniában. Az énekesnek korábbi kapcsolataiból is születtek csemetéi, akiket jelenlegi feleségével közösen nevelnek. Az énekes nemcsak a zenében rendkívül romantikus, hanem a magánemberként is, amit mindig igyekszik felesége tudtára adni, ezzel a követőinek is példát mutatva. Hiába hosszú ideje házasok, töretlen az a szerelem, ami köztük van. Láthatóan nagyon szeretik és becsülik egymást, ez a legfrissebb közös fotóikon is egyértelműen látszik.

Gáspár Laci nagyon büszke feleségére, akivel gyakran oszt meg közös fotókat a közösségi oldalán.

Szülinapi vacsi 120m magasban! Felejthetetlen élmény, fantasztikus ízek, csodálatos kilátás! Imádtuk! Isten Éltessen Kincsem!

- köszöntötte fel feleségét közösségi oldalán is Gáspár Laci.

A rajongók is velük együtt örültek!

Gáspár Laci követői a közösségi oldalán kívántak jó kívánságokat Gáspár Nikinek születésnapja alkalmából, ami biztosan nagyon jól esett a Gáspár-házaspárnak. Az énekes, -előadó és rapper biztosan okoz még kellemes meglepetéseket a feleségének a jövőben!

Isten éltesse! Boldog születésnapot kívánok!

-írta az egyik hozzászóló.

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT KÍVÁNOK FELESÉGEDNEK!

- egy másik rajongó köszöntése.

Isten tartson soká egészségben titeket!

- szólt hozzá egy követő.