/Kicsit drágult, váltsa meg időben a jegyét! Elképesztő összegekért toboroznak statisztákat Győzike álomesküvőjére

Gáspár Győző és Bea asszony újra esküsznek – és bárki ott lehet! Legalábbis, ha akad a zsebében 1.300.000 forint és nem bánja, ha statisztaként vesz részt egy celebálom beteljesítésében. Győzike és felesége felejthetetlen nyaralásra és egyben álomesküvőjükre csábítják az arra nyitott rajongókat. A célállomás Bali, az időpont: szeptember 28. – október 12.

Gáspár Győző és Bea asszony nem mindennapi közös élményeket ígér a násznépnek (Fotó: Polyák Attila)

Gáspár Győző Nagy Duettje most Beával egészül ki

Gáspár Győző és Bea az eseményt már május óta hirdetik, de úgy tűnik, a nagy visszhang ellenére még maradt néhány hely. A jelek szerint Győzőék most újult erővel toborozzák a lelkes násznépet és vakációzni vágyó rajongókat a különleges alkalomra. Az ára viszont közben felkúszott, korábban még „csak” 1,2 millió forintért lehetett jelentkezni az esküvői kalandra, mostanra kicsit drágább a jegy a Győzike-univerzumba.

Győző és Bea ezt az utat „életük legnagyobb kalandjának” nevezik, amely nemcsak egy sima esküvő, hanem egy egész szürreális élménysorozat lesz. A házaspár hangsúlyozza, hogy ez nem egy szokványos tengerparti ceremónia lesz: „királyi esküvőt” ígérnek, ahol mindenki úgy érezheti magát, mintha egy indonéz mesébe csöppent volna. A program leírása szerint itt nem lesz telefoncsörgés, csak mosolygó emberek, rizsteraszok, vulkánok és dzsungelek, valamint egy csipetnyi TikTok és Instagram-látványosság. Győzőék úgy gondolják, hogy egy tizedik esküvőt igazán meg lehet fejelni egy ilyen különleges helyszínnel. Bea asszony ugyanis nem először mond igent: az első lakodalmuk 1993 júliusában volt, most pedig jön a tizedik, jubileumi boldogító igen.

Győző készen áll, hogy újra elkápráztassa feleségét és persze lenyűgözze a násznépet (Fotó: Mediaworks Archívum)

A shownak mennie kell

Bár a program és a helyszín valóban mesébe illő, Győzőék ismét ráerősítettek a kampányra, és kifejezetten hangsúlyozzák: „bárki részese lehet” ennek az élménynek.

Egy utazási iroda weboldalán már külön aloldal is létrejött, ahol részletes napirendet is közöltek a balinéz kalandról: napról napra lebontva láthatjuk, mikor mit csinálnak a résztvevők. A show is természetesen garantált, hiszen Gáspár Győzőről van szó.