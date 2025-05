„Ha a gyermeked boldog, te is boldog vagy” – álomszép esküvői fotókon Gáspár Evelin, Győzike melle dagad a büszkeségtől

Gáspár Győző neve az elmúlt időszakban főleg A Nagy Duett, valamint a testvérével, Gáspár Zsoltival folytatott harca miatt merült fel a legtöbbször a médiában, most azonban végre egy igazi örömhírről számolt be a Facebook-oldalán.

Gáspár Győző és Gáspár Bea Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Közismert, hogy a Győzike rajon gyerekeiért, Gáspár Evelinért és Gáspár Virágért, illetve az is, hogy egy roppant szorosan összetartó család az övék, amiről szinte naponta megbizonyosodhatunk a közösségi médiás oldalaikon. Ahogy az is, hogy a Gáspár lányok mára már gyönyörű nővé cseperedtek, ami miatt sokan árgus szemekkel figyelik a szerelmi életüket, valamint azt is, hogy mikor kötik be Evelin vagy Virág fejét.

Gáspár Győző esküvőről jelentkezett be lányával, Evelinnel

Erre egyelőre még nem került sor, Győző és Evelin azonban a napokban egy esküvőn jártak, amelyről a showman most több fotót is megosztott a Facebook-oldalán, az egyik albumnál megköszönte az újdonsült férj barátságát, és gratulált a frigyhez, míg a másiknál főleg lányáról, Evelinről osztott meg esküvői fotókat, amelyekhez azt írta:

Ha a gyermeked boldog, te is boldog vagy.

A többi, esküvőről készült fotóket pedig ITT nézheted meg!