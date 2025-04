Farm VIP: Kiderült, mit kezd Leo a nyereménnyel, még egy luxusutazásra is futja belőle

De hogyan jutott idáig Leo?

Az évad során két olyan eset is volt, amikor Leo - saját bevallása szerint is - iszonyatosan elfáradt mentálisan. Az egyik az óriási port kavart balhé volt Kiarával, amikor is Kiara annyira kiborította Leót, hogy ő ráordított a lányra. Ezt a konfliktust azóta egyébként megbeszélték és kettejük között is szent a béke, Leo bocsánatot kért, Kiara pedig utólag átértékelte a helyzetet, hiszen nem a közlendővel volt a gond, hanem annak módjával.

A műsor egy másik pontján Gáspár Zsolti legjobb gazdasszonyt és legjobb gazdát választott, ekkor nem meglepő módon szintén Grétire és Leóra esett a választás, talán nem is véletlen, hogy éppen ők ketten kerültek a döntőbe. Leo ennél a kiválasztásnál tőle szokatlan módon elérzékenyült és el is sírta magát, mint akkor elmondta, nagyon meghatotta, hogy végre valaki értékelte a munkáját.

Leo alaposan megküzdött a győzelemért (Fotó: TV2)

Arról a sírásról nem szívesen beszélek, mert én úgy gondolom, hogy ha egy férfi ember elsírja magát, az nem annyira férfias. Tudom, hogy sokat azt vallják, hogy néha kell, sőt ez még inkább férfiassá teszi az embert, én mégis azt érzem, hogy ez egy intim dolog, amit csak annak kell tudnia vagy látnia, aki nagyon közel áll hozzád, egy barátnő, szülő, vagy testvér.

„Ha kiadom a gyengeségem, az egy pofozható oldalamat mutatja meg és azt nem szeretem. Nem szégyellem, ami történt, de ha még egyszer elindulnék, nagyon küzdenék a sírás ellen. Ott is küzdöttem, de nem tudtam tartani, mert borzasztóan jól esett, hogy értékelték a befektetett energiát.” Leo tehát eszméletlen időszakot tudhat a háta mögött és hosszú út vezette őt a Farm VIP győzelemig, de minden pillanata megérte.