Nem hiszed el, mit csempészett be Pumped Gabo a Farm VIP forgatására

Hamarosan elstartol a TV2 egyik legnépszerűbb kaland reality-je. A Farm VIP új évadában Demcsák Zsuzsa és Zsolti gazda feszegetik a celebek határait ezúttal is. Pumped Gabo a Borsnak a műsorban átélt tapasztalatairól mesélt, és azt is elárulta, mit "csempészett" be magával a forgatásra.