Szívszorító vallomást tett Dudás Miki, az édesanyjáról van szó

Kegyetlen dolog ez, nem elég, hogy elvesztettük apát, édesanyám is egyre rosszabbul van. Már amikor apa kórházba került, már akkor mondogatta, hogy ha a szerelme meghal, ő nem akar tovább élni, nincs értelme tovább az életének. Amíg apa bent volt, a hajnali piacozások és fáradtság ellenére minden nap járt be hozzá, volt, hogy csak sírt az ágya mellett, meg beszélt hozzá, abban bízva, hogy a szerelem, a szeretet ereje segít apának kijönni a kómából és elindulhat a gyógyulás felé… De sajnos semmi nem segített, hiába tett, tettünk meg mindent mi is, meg persze az orvosok is, apát elvesztettük, ami anya szívét darabokra törte, amit semmivel nem lehet már összeragasztani. Annyira várták a nyugdíjas kort, amikor már csak a családdal kell foglalkozniuk, de ez nem adatott meg nekik. Már csak azt várja, amikor újra találkoznak