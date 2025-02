Szívszorító vallomás! Dudás Miki édesanyja nem akar tovább élni férje halála után

Teljesen összeomlott az olimpikon anyukája, nyugtatókon él már hat hónapja. Mint ismert, Dudás Miki édesapja azután került kómába, hogy egy pestszentlőrinci benzinkúton hatan rátámadtak és az egyik ütés után elesett, fejét beverte a betonba. A rokkantnyugdíjas férfi életéért egészen múlt vasárnapig küzdöttek az orvosok, mindent megtettek, több műtéten átesett, műkoponyát kapott, de szervezete végül feladta a harcot.

Dudás Miki édesanyja és édesapja 38 évig voltak együtt Fotó: Facebook/Dudás Miklós

Dudás Miki édesanyja nyugtatókkal éli túl a napokat

Az elmúlt hat hónap kegyetlen hullámvasút volt a világbajnok kajakos családjának, de csak lefelé száguldottak. Dudás Miki a testvérével és az édesanyjával felváltva jártak a kórházba a kómában lévő szerettükhöz, a csodában bíztak még akkor is, amikor az orvosok felhívták őket, menjenek be elbúcsúzni Istvánhoz. De a csoda elmaradt, egy nagy, durva roham után a szerető férj, apa, nagypapa örökre lehunyta szemét. A korábbi élsportoló azt mondja, csak kicsit könnyített a lelkükön az, hogy még el tudtak tőle köszönni. Az egész család összeomlott, a kajakos édesanyja már azóta vigasztalhatatlan, amióta férje bekerült a kórházba. Dudás Miki édesapjának halála végül teljesen összetörte, ő volt élete első és egyetlen szerelme, akivel együtt akartak megöregedni.

A támadók nem csak édesapám életéből vettek el 25 évet, hanem édesanyáméból is, elvették a társát, nem lehetnek együtt idősek, pedig ledolgozták egész életüket!

Pont ezt a szép kort vették el, amikor nyugdíjasként már csak unokáznának, dédunokáznának, és ez már nem valósul meg, ezért tartom rohadt igazságtalannak, hogy aki, akik ezt csinálták, még mindig szabadlábon vannak és nem történik semmi!

A kajakos édesapja nem ébredt fel a kómából, édesanyja minden nap bent sírt a kórházban Fotó: Saját/Dudás Miki

Életre szóló szerelem

Az egész család tehetetlennek érezte magát, hogy nem tudnak segíteni a családfőn, aki napról napra fogyott, 105 kilós életerős emberből egy 30 kilós roncs maradt a végére. De a legjobban Miki anyukáját emésztette fel, ahogy végignézte magatehetetlen szerelme „elfogyását”.

– Az unokák is mindig kérdezték, mi van a papával, miért alszik ennyit? Végignézni nekünk is, a gyerekeinek, anyukámnak ezt végignézni, hogy hat hónapig így szenved, ez nagyon kegyetlen dolog.

Anyukám nagyon kivan, az előbb is hívott, hogy bevesz nyugtatót, mert annyira remeg, meg sír.

Ő volt bent a kórházban a boncolás miatt, meg elhozta apa cuccait… Én a gyerekekbe kapaszkodom, meg a páromba, és hiába hívhat engem is, a testvéremet is anya bármikor, ő akkor is egyedül maradt! Teljesen megzuhant, megmondta, hogy nem látja tovább értelmét az életének, nem akar élni tovább! Persze itt vannak az unokák, de ők apukámmal 38 évet voltak együtt, 14 éves volt, amikor beleszeretett apába és még egyszer ennyit kellett volna élniük együtt, de legalább még 30 évet, soha nem gondolta volna, hogy ilyen vége lesz...