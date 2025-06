Dávid Petra arrogáns zaklatója nem adja föl: egyre félelmetesebb módszerekhez folyamodik

Dávid Petra Farm VIP-s szereplése nem az első volt a nézők számára, hiszen korábban a Házasság első látásra című műsorban már megismerhette az ország. Az egykori feleség mindkét műsorban más befejezést képzelt el, mint ahogy végül alakult számára a történet, saját bevallása szerint azonban bármikor bármelyiket újrakezdené, a nehézségek ellenére is.

Dávid Petra zaklatója egyre merészebb módon próbál meg közeledni (Fotó: Markovics Gábor)

Dávid Petra zaklatója a műsorokban figyelt fel rá

A reality szereplő nemrég zárt csoportjában hívta fel a figyelmet szokatlan zaklatójára, akiről most a Borsnak is beszámolt: „Az egész úgy kezdődött, hogy hosszú üzeneteket kezdett írogatni nekem, amire egy ideig nem is válaszoltam. Amikor elkezdtem használni a közösségi médiát, eleinte még reagáltam ezekre, pusztán azért, mert nem akartam udvariatlannak tűnni. Hamar rá kellett jönnöm azonban, hogy nem szabad visszaírni, mert sokan félreértik. Ha valaki viszont kitartó, arra már nyilván reagálok valamit, jelen esetben csak annyi történt, hogy egy rövid üzenetben megköszöntem a kedvességét és megkértem, hogy többet ne írjon” – kezdi Petra, aki elárulta, hogy a fekete leves csak ezután következett.

Korlátoztam ugyan az illetőt, de az üzeneteit látom és azt is, hogy minden bejegyzésemre, sztorimra reagál, hogy ő “azonosul mindennel”, “mindent megért”, és “vele is pont ugyanez történt”, borzastóan elkezdett idegesíteni. Nem szeretem az olvasatlan üzeneteket a telefonomon, ezért mindig látom, hogy miket írogat: hosszú, felsorolásszerű mondatokban elmeséli, hogy milyen kapcsolatai voltak eddig, hogy mindig nőként kezelte a nőket és mindig a belső tulajdonságok érdeklik a leginkább.

Dávid Petra személyi edzőként dolgozik a mindennapokban, az ismeretlen zaklató pedig új módszert választott kiszemeltje elérésére: kikereste a telefonszámát és felhívta, hogy fogyni szeretne, és be akar jelentkezni személyi edzésre, a bökkenő csak az, hogy az úriember pécsi, Petra pedig budapesti. Amikor erre fény derült, a Farm VIP egykori szereplője finoman közölte vele, hogy ez nem fog működni, a férfi ekkor fedte el, hogy kicsoda valójában: ő az, aki rendszeresen hosszú üzenetekkel bombázza. Ekkor Petra megkérte, hogy soha többet ne hívja fel, majd letette a telefon és letiltotta a számot.