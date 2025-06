Czippán Anett könnyek közt vallott: „Nem igazán tudom megélni úgy az anyaságomat”

Czippán Anett a Palikék Világa podcast műsorban mesélt arról Ábel Anitának, hogyan éli meg a mindennapokat egyedülálló édesanyaként. Két kisgyermeket nevelni nehéz feladat, különösen, ha fiúkról van szó. Szemüvegén keresztül betekinthettünk abba, hogy hogyan áll helyt a különböző szülői szerepek megformálása közben, s mi számára a legkomfortosabb, illetve a legkevésbé önazonos.

Czippán Anett élete egyik legnehezebb döntése volt, amikor Olivér apukáját elhagyta (Fotó: Mediaworks archív)

Czippán Anett: „Nem igazán tudom megélni úgy az anyaságomat”

Czippán Anett az utóbbi években nemcsak a televízió képernyőjén, hanem az élet színpadán is helyt áll, méghozzá nem is akárhogyan: két fiát neveli egyedül, teljes erőbedobással. Az Egy ritmusban Ábel Anitával vendégeként Anett őszintén beszélt az anyaság nehézségeiről, a válások fájdalmáról és arról, hogyan próbál egyensúlyozni a munka, a gyereknevelés és önmaga megőrzése között.

Az az igazság, hogy most már tudok nevetni, és kell is a humorérzéket használni, de sok nehéz helyzet van

– kezdte Anett, aki bevallotta, hogy az anyaság egészen másként alakult, mint ahogy korábban elképzelte.

Nem igazán tudom megélni úgy az anyaságomat, mint ahogy elképzeltem, amikor várandós voltam. Nekem rendőrtisztet kell játszanom és rendet teremtenem folyamatosan a gyerekek között.



A műsorban kiderült, hogy Czippán Anett gyerekei két különböző édesapától származnak, és egyikük sem aktív résztvevője a hétköznapoknak. Bár Czippán Anett párja jelen van az életében, mégsem élnek együtt, és a házasság gondolata sem szerepel a tervei között: „Nem költöztünk össze, házasodni meg pláne nem akarok” – mondta határozottan, ugyanakkor mosolyogva.

Czippán Anettnél nem az a kérdés, hogy a pohár félig tele, vagy félig üres, hanem, hogy van-e benne valami (Fotó: Mediaworks archív)

Nehezen meghozott fájdalmas döntések

A legfájdalmasabb pillanatok közé tartozott, amikor nagyobbik fiának, Olivérnek el kellett mondania, hogy különválnak a második „apától”.

Öleltem a fiamat, mondtam neki, hogy menni kell. Akkor megígértem neki, hogy nem hagyom ezt az állapotot

– emlékezett vissza könnyek között.

Czippán Anett első férje egyébként Olivér édesapja, akivel mára rendezett a kapcsolatuk. Ő is örült annak, hogy Anett nem marad egyedül. „Fontos, hogy a vérszerinti apa hogyan áll a dologhoz, és persze az is, hogy az új szereplő a család életében hogyan viselkedik.”

A második kapcsolat megszakadása után Olivér már nagyobb volt, és tudatosan élte meg a változásokat. Anett elmondta, hogy sokszor keresi meg más egyedülálló szülő, hogy hogyan bírja mindezt. Válasza nem titkolja az igazságot: hatalmas logisztikai és lelki teher mindennap helytállni. „Stratégiákat gyártok, B és C terveket, veszettül szervezek 0-24-ben.”

Az anyagiak is folyamatos kihívást jelentenek. Amikor először egyedül maradt fiával, még az albérlet bérlésének lehetősége is kérdéses volt – végül „fentről” jött a segítség, amikor 12 epizódos műsort kapott, ami stabil jövedelmet jelentett egy időre.