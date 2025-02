Czippán Anett sokkoló vallomása: Nem ezt az életet álmodtam meg

Egy mondás szerint „Az élet nem habos torta”. A Trendmánia mosolygós műsorvezetője, Czippán Anett is sokszor így gondolja, bár megpróbál mindent megtenni azért, hogy ne ez maradjon élete mottója.

Czippán Anett folyamatosan ezer fokon ég – Fotó: Szabolcs László / hot magazin

– Sokáig bánkódtam és ostoroztam magam, hogy miért alakult így az életem – kezdte Czippán Anett elérzékenyülve a hot! magazinnak. – Dolgozom magamon, és próbálok nem erre a kérdésre fókuszálni, de a mai napig bánt a múltam. Két házasság – két válás. Két gyermek – két apától. Nem ezt az életet álmodtam meg magamnak annak idején, de ezt dobta a gép! Félreértés ne essék, nem siránkozni szeretnék, sőt! Büszke vagyok a fiaimra, az életemben ők a legfontosabbak, és mindent megteszek, hogy nyugodt, boldog gyermekkoruk legyen. És bár otthon „katonatiszt” vagyok, tudják, hogy számíthatnak rám, és mellettük vagyok mindig, mindenben. Nagyon jól érzem magam velük, és szeretek hazamenni hozzájuk! Talán sok esetben túlságosan is aggódom, és túl is féltem őket, a mai napig „paraanya” vagyok! – nevetett.

Czippán Anett gyerekei a legfontosabbak

Iskola, ovi, edzés, főzés, takarítás, forgatás, műsorvezetés – a teendők sokasága néha bizony váratlan helyzetek elé állítja az édesanyát. Nem lehet könnyű mindezt egyedül összeegyeztetni és mindenkinek megfelelni. A csinos műsorvezetőnek nincs sok ideje sem magára, sem a párjára. De Czippán Anett párja mellett ki tudja pihenni az intenzív időszakokat is.

– Folyamatosan ezer fokon égek, agyalok, logisztikázom, szinte éjjel-nappal topon kell lennem, hiszen a munkám sok esetben hektikus. Ebben a szakmában bármikor közbejöhet bármilyen váratlan helyzet, amit azonnal meg kell oldanom, akkor is, ha este tízkor következik be – mesélte az édesanya. – Lehet, hogy lassítanom kellene, de nem bírok. Amikor a fiúk az apukájuknál vannak próbálok találkozni a párommal, és ezeket az intenzív időszakokat kipihenni mellette! Nem élünk még együtt, jelenleg mindkettőnk számára a gyerekeink a legfontosabbak. Ha minden lenyugszik körülöttünk, majd akkor jöhet szóba az összeköltözés. Így most meg kell, hogy elégedjünk heti egy-két közös nappal, és mi ennek is nagyon örülünk.