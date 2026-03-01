Ha te is az alábbi négy születési hónapi egyikébe tartozol, akkor nem árt egy kis önvizsgálatot tartanod.

4 születési hónap, akik mesterien játsszák az áldozatot, közben valójában ők a gonosztevők

Július

Ne tévesszen meg az érzékenységük, a júliusban születettek lehetnek a leginkább érzelmileg manipulálóak. Magas érzelmi intelligenciájuk teszi a hónap szülötteit olyan veszélyessé. A júliusban születettek tudják, hogyan kell olvasni az emberekben, és ezt gonoszul kihasználják a saját előnyükre. Érzelmességük olyan fátyolként működik, amely megóvja őket a legkisebb gyanútól is. Ügyesen tudnak hatni a gyengébb tulajdonságaidra, még akkor is, ha éppen ha ők bántottak meg téged, és elhitetik veled, hogy ők az áldozatok.

A júliusban születettek szakértők abban, hogy megfordítsák a helyzetet, és elhitessék veled, hogy van miért bocsánatot kérned, amikor ők a hibásak. A júliusiak ügyesen találnak módot arra, hogy téged hibáztassanak a saját, helytelen cselekedeteikért. Olyan „áldozatok”, akik manipulálnak téged, hogy azt hidd, te vagy a gonosz, pedig valójában ők azok. A legfélelmetesebb az, hogy néha a júliusiak valóban elhiszik, hogy ez a helyzet. Elméjükben ők nem tehetnek rosszat, és mindenki ellenük van.

Augusztus

A júliusiakhoz hasonlóan az augusztusban születettek is rendkívül érzékenyek és nagylelkűek. Ugyanakkor ez a fenséges teremtmény rendkívül büszke, és nem hajlandó elfogadni, hogy bármilyen negatív színben tüntessék fel. Rendkívül nagy önértékeléssel rendelkeznek, és az „én nem tehetek rosszat” hozzáállásuk megakadályozza őket abban, hogy beismerjék hibáikat. Az augusztusban születettek átveszik az irányítást a helyzet felett, és lejárató kampányt indítanak azok ellen, akik le merik leleplezni a rossz cselekedeteiket.

Nagyon stratégikusak abban, hogy áldozatnak állítsák be magukat, amikor valójában ők a „rosszfiúk”. Az augusztusban születettek inkább pazarolják az energiájukat egy ilyen csatára, mint hogy beismerjék a helyzet valóságát. Bájos modorukkal és hízelgésükkel manipulálnak másokat, hogy az ő oldalukra álljanak. Az augusztusban születettek tudják, hogyan játszanak ki, és vegyenek rá arra, hogy kiállj az ő „ellenségeik” ellen.