Horoszkóp, ami mutatja a csillagjegyeket.

Mi a csillagjegyed? Ez a szín meghozza neked a szerencsét és a bőséget 2026-ban

mágia
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 14:45
csillagjegyhoroszkóp
Szeretnél idén sikert sikerre halmozni az élet minden területén? Akkor tarts velünk, mert a horoszkóp segítségével felfedjük a csillagjegyek szerencseszínét. Most megtudhatod, melyik árnyalat adhat erőt és lendületet 2026-ban.
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Vajon melyik szín fog idén segíteni az utadon? A horoszkóp szerint a szerencseszíned hatalmas szerepet fog játszani abban, hogy az energia egyensúlyba kerüljön, és az életed minden területén sikereket érhess el.

Színes égbolt, ami utal a horoszkóp szerinti szerencseszínekre.
Vajon a horoszkóp alapján mi a te szerencseszíned?
Fotó: George GettyImages
  • Minden csillagjegyhez tartozik egy szerencsehozó szín.
  • Ez az árnyalat segít összhangba kerülni önmagaddal.
  • A színek használata növeli az önbizalmat és a kozmikus áramlást.

Horoszkóp: mi a csillagjegyed szerencseszíne?

A szín sokkal több, mint vizuális választás, hiszen jelentést és energiát hordoz, amit színmágiának nevezünk. Ennek következtében befolyásolni tudja a fejlődésedet és segíthet céljaid elérésében. Ehhez pedig csupán annyit kell tenned, hogy ezt a bizonyos árnyalatot használod a ruhatáradban, vagy akár az otthoni dekorációban. Lássuk tehát, hogy az asztrológia szerint milyen szín hoz szerencsét az egyes csillagjegyeknek!

Kos csillagjegy: lila

A Kosok 2026-os szerencseszíne a lila lesz, amely segít nekik abban, hogy jobban rá tudjanak hangolódni a finomabb frekvenciákra. Érdemes lila kristályokat tenniük az éjjeliszekrényükre vagy beszerezniük egy lila jógamatracot.

Bika csillagjegy: fekete

A Bikák a karrierjükben a fekete szín segítségével végre learathatják a babérokat, ami mérhetetlen energiával és ambícióval tölti fel őket. Érdemes tehát feketét viselniük, ami erőt és hatalmat sugároz.

Ikrek csillagjegy: narancssárga

Az Ikreket idén a kreativitás és az inspiráció fogja jellemezni, a narancssárga pedig segíteni fog nekik abban, hogy spontán ötleteik a felszínre törjenek. Érdemes narancssárga ruhadarabokat választaniuk vagy egy-egy ilyen dísszel feldobniuk az otthonukat.

Rák csillagjegy: barna

A Rákok 2026-ban átadják magukat az intuíciónak, a barna szín pedig segít nekik abban, hogy jó szakmai döntéseket hozzanak. Ha fontos megbeszélésre készülnek, érdemes barnát ölteniük magukra, emellett növényekkel is díszíthetik a környezetüket.

Oroszlán csillagjegy: zöld

Az Oroszlánok előtt meg fog nyílni a lehetőségek tárháza, amihez szükségük lesz a zöld szín erejére, hogy minél nagyobb fejlődést érhessenek el. Érdemes körülvenniük magukat növényekkel, vagy zöldbe öltözniük.

Szűz csillagjegy: türkiz

A Szüzek elméje végre kitisztul, ezért a türkiz segít nekik a nyugodt gondolkodásban és a tisztánlátásban. Ha ezzel a színnel veszik körbe magukat, sokkal jobban fognak tudni koncentrálni.

Színes égbolt, ami jelképezi a horoszkóp szerinti szerencseszínekre.
A színek használata növeli az önbizalmat és a kozmikus áramlást
Fotó:Getty images

Mérleg csillagjegy: rózsaszín

A Mérlegekben felszínre tör a játékosság és a romantika utáni vágy, a rózsaszínnel pedig tovább erősíthetik ezeket a tulajdonságokat. Célszerű a randevúkon rózsaszínt viselniük, vagy amikor energiára van szükségük.

Skorpió csillagjegy: kék

A Skorpiók végre képesek lesznek megnyílni és megbízni másokban. A kék szín ezért pozitívan fogja befolyásolni az önbizalmukat és a belső békéjüket.

Nyilas csillagjegy: sárga

A Nyilasokat a sárga szín fogja táplálni, amitől boldogabbnak és optimistábbnak érzik majd magukat. Az árnyalat segítségével olyan emberekkel is összesodorhatja őket az élet, akik hasonlóan gondolkodnak.

Bak csillagjegy: piros

A szorgalmas Bakoknak végre lehetőségük nyílik arra, hogy erős alapot építsenek, ebben pedig a piros szín fogja őket támogatni. Az árnyalat ugyanis pozitívan hat a testükre és az elméjükre, illetve növeli a bátorságukat.

Vízöntő csillagjegy: bordó

A Vízöntőknek idén lesz esélyük arra, hogy önmaguk legerősebb verziójává váljanak. A bordó segít kiemelni a személyiségüket és növeli az önbizalmukat, ezért érdemes bordó rúzzsal vagy körömlakkal feldobniuk a megjelenésüket.

Halak csillagjegy: fehér

A Halak végre elérik a tökéletes egyensúlyt, akiknek a fehér lesz a szerencseszínük, amely a reményt és a nyitott gondolkodást szimbolizálja. Ennek következtében érdemes fehér virágot venniük és ezt a színt viselniük.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogy a színek hogyan hatnak az érzelmeidre és a cselekedeteidre:

