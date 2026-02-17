Kínai újév 2026: A Tűz Ló éve és a két szám, amit mindenkinek kerülnie kell

A kínai újév idén a Tűz Ló évét hozza el. A kínai kultúrában a ló energikus és dinamikus természetéről ismert. A vitalitást, a gyorsaságot és a kitartást szimbolizálja. Azonban érdemes odafigyelni színekre, sőt még számokra is, amiket érdemes elkerülni, mert nem biztos, hogy jó szolgálatot fog nekünk tenni.

A kínai újévet a szerencse időszakának is tartják

Fotó: Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Kínai újév: berobog a Ló éve

Az idei kínai új év február 17-én kezdődött. Ez jelzi az új év kezdetét a hagyományos kínai holdnaptár szerint, amelyet a holdnaptár első újholdja jelöl, és amelyet világszerte szerencsés időszaknak tartanak, amely új kezdeteket és új indulást jelez.

Mit tartogat számunkra 2026? Az idei év a Ló éve, és a China Highlights szerint ennek mély jelentése van:

A kínai kultúrában a ló energikus és dinamikus természetéről ismert. A vitalitást, a gyorsaságot és a kitartást szimbolizálja. A Ló évében született emberekről úgy tartják, hogy hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, például szorgalmasak, melegszívűek és függetlenek.

Susan Gu, a HVN akupunktúrás és hagyományos kínai orvos, a British Vogue-nak nyilatkozva elmondta:

A keleti kultúrában a ló a cselekvést, a szabadságot, a gyorsaságot és az áttörést szimbolizálja. A Ló éve nem a leggyorsabb futásról szól, hanem a leghosszabb futásról. A ló nem fél a lassúságtól. A mozdulatlanságtól fél.

A kínai asztrológia szerint a ló magabiztos, felelősségteljes és kedves, azonban az ilyen években (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 és 2026) született emberek nem szeretik, ha mások korlátozzák őket. A Ló évében születettek intelligens és fitt emberek, kedvelik a szellemi és fizikai megterhelést, és bár határozottak, könnyen befolyásolhatók és türelmetlenek is lehetnek.

A Ló évében született emberek szerelmi, egészségügyi és szakmai életükben hihetetlen magasságokba és mélypontokra tehetnek szert. Kitartásuknak köszönhetően áttöréseket érhetnek el a Ló évében. Stabilizálódik a pénzügyi helyzetük, ami hosszú távú sikert biztosít számukra.

A kínai asztrológiában úgy tartják, hogy a lovak hajlamosak könnyen unatkozni – akár a szerelemben, akár a munkában –, és hajlamosak félúton feladni, amikor a szenvedélyük lángja kialszik. A jó oldala, hogy a Ló a jólét és a siker előfutárának számít.