Kínai újév 2026: A Tűz Ló éve és a két szám, amit mindenkinek kerülnie kell

A kínai újév idén a Tűz Ló évét hozza el. A kínai kultúrában a ló energikus és dinamikus természetéről ismert. A vitalitást, a gyorsaságot és a kitartást szimbolizálja. Azonban érdemes odafigyelni színekre, sőt még számokra is, amiket érdemes elkerülni, mert nem biztos, hogy jó szolgálatot fog nekünk tenni.
Az idei kínai új év február 17-én kezdődött. Ez jelzi az új év kezdetét a hagyományos kínai holdnaptár szerint, amelyet a holdnaptár első újholdja jelöl, és amelyet világszerte szerencsés időszaknak tartanak, amely új kezdeteket és új indulást jelez.
Mit tartogat számunkra 2026? Az idei év a Ló éve, és a China Highlights szerint ennek mély jelentése van:
A kínai kultúrában a ló energikus és dinamikus természetéről ismert. A vitalitást, a gyorsaságot és a kitartást szimbolizálja. A Ló évében született emberekről úgy tartják, hogy hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, például szorgalmasak, melegszívűek és függetlenek.
Susan Gu, a HVN akupunktúrás és hagyományos kínai orvos, a British Vogue-nak nyilatkozva elmondta:
A keleti kultúrában a ló a cselekvést, a szabadságot, a gyorsaságot és az áttörést szimbolizálja. A Ló éve nem a leggyorsabb futásról szól, hanem a leghosszabb futásról. A ló nem fél a lassúságtól. A mozdulatlanságtól fél.
A kínai asztrológia szerint a ló magabiztos, felelősségteljes és kedves, azonban az ilyen években (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 és 2026) született emberek nem szeretik, ha mások korlátozzák őket. A Ló évében születettek intelligens és fitt emberek, kedvelik a szellemi és fizikai megterhelést, és bár határozottak, könnyen befolyásolhatók és türelmetlenek is lehetnek.
A Ló évében született emberek szerelmi, egészségügyi és szakmai életükben hihetetlen magasságokba és mélypontokra tehetnek szert. Kitartásuknak köszönhetően áttöréseket érhetnek el a Ló évében. Stabilizálódik a pénzügyi helyzetük, ami hosszú távú sikert biztosít számukra.
A kínai asztrológiában úgy tartják, hogy a lovak hajlamosak könnyen unatkozni – akár a szerelemben, akár a munkában –, és hajlamosak félúton feladni, amikor a szenvedélyük lángja kialszik. A jó oldala, hogy a Ló a jólét és a siker előfutárának számít.
2026 a Ló éve, pontosabban a Tűz Ló éve, amely csak 60 évente egyszer fordul elő. A kínai asztrológiában erőteljes és ritka kombinációnak tartott Tűz Ló éve hatalmas „kettős tűz” energiát hoz magával, amely jelentős felfordulást, gyors átalakulást és heves cselekvést ígér. Az idei tűz elem szenvedélyt, motivációt és intenzitást hoz magával. A Tűz Ló éve 2027. február 5-én ér véget, és ezzel beköszönt a Tűz Kecske (vagy Kos) éve.
Míg a 2025-ös Fa Kígyó éve rengeteg introspektív energiát, a múlt „bőrének” levetését és egy jelentős „elengedés”, felszabadulás és átalakulás ciklusát hozta magával, a Tűz Ló éve merész változásokat, megsokszorozott társadalmi lehetőségeket és erős kreatív önkifejezést jelent.
A Ló szerencséje a 2-es és 7-es számokhoz, a lila, piros és rózsaszín színekhez, az írisz, jázmin és kalla liliom virágokhoz, valamint a délkeleti irányhoz kapcsolódik. A kék és fekete árnyalatokat kerülni kell, az 1-es és 6-os számok szerencsétlennek számítanak, akárcsak az észak és északnyugat irányok. A Ló állatövben születetteknek kerülniük kell a rágcsáló háziállatokat is.
A holdújév ideális alkalom arra, hogy megszabaduljunk mindattól, ami már nem szolgálja céljainkat, és új, friss kezdetet vegyünk – és valljuk be őszintén, ez mindannyiunknak jól jönne - olvasható a Mirror cikkében.
