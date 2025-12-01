Honnan tudhatod, hogy ő az igazi? A numerológia segítségével kiszámolhatod mennyire illetek össze

A numerológia világa összetett és sok magyarázattal szolgálhat, amit felhasználhatunk életünk és kapcsolataink során. Születési dátumunk alapján képes rámutatni személyiségünk mélyebb rétegeire, és ebből következtetve, arra is, mennyire passzolunk más emberek jelleméhez. Most megmutatjuk, hogyan tudhatod meg, ti mennyire passzoltok!
A numerológiai kompatibilitás kétféle számítással fedhető fel. Az egyik a lélekszám, a másik az életútszám megállapítására szolgál. Mindkettő fontos jelentésekkel bír. A lélekszám a személyiséged mindennapi működését takarja: hozzáállásodat, megjelenésedet, természetedet. Ezzel szemben az életútszámod hosszabb távú életutadat, céljaidat és motivációidat fedi le.
A számmisztika szerint, a lélekszámod megállapításához egyszerűen egyjegyűre kell redukálnod születési dátumodat.
Példa:
Ha 29-én születtél, akkor egyszerűen add össze a két számjegyet: 2+9 = 11. Ha még mindig kétszámjegyű összeget kapsz, ezt is tovább kell redukálnod ugyanezzel a módszerrel: 1+1=2. Ebben az esetben a te lélekszámod a 2.
Az életútszámod kiszámolásához szintén a születési dátumodra lesz szükség, csupán azzal a különbséggel, hogy itt az egész dátum összes számjegyének összegét kell megállapítanod.
Példa:
Ha 1985. május 29-én születtél: 1+9+8+5+5+2+9=39. Majd folytasd: 3+9=12. Végül: 1+2=3. Tehát így az életútszámod a 3.
A numerológus szakértők szerint, a tökéletes kompatibilitást az jelenti, ha mindkét szám passzol. Ha viszont egyik sem, azt komoly figyelmeztetésnek veszik: a kapcsolat nem lehetetlen, de nagy összecsapások és sok szenvedély vár ezekre a párokra.
