Honnan tudhatod, hogy ő az igazi? A numerológia segítségével kiszámolhatod mennyire illetek össze

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 10:45
szerelemnumerológiaéletút
Érezted már, hogy valakivel bájos egyszerűséggel klappoltok és minden könnyen megy? Mással meg az aznapi vacsora megbeszélése is nehézségeket okoz? A numerológia szerint, a születési dátum meghatározza jó párost alkottok-e. Most megtudhatod, hogy kiszemelteddel mennyire illetek össze valójában. Mutatjuk, hogyan!
Boncza Léda
A numerológia világa összetett és sok magyarázattal szolgálhat, amit felhasználhatunk életünk és kapcsolataink során. Születési dátumunk alapján képes rámutatni személyiségünk mélyebb rétegeire, és ebből következtetve, arra is, mennyire passzolunk más emberek jelleméhez. Most megmutatjuk, hogyan tudhatod meg, ti mennyire passzoltok!

A numerológia számjegyeket ábrázoló párás ablak.
A numerológia módszerével megtudhatod mennyire passzoltok egymáshoz / Fotó: Nikolay132
  • A numerológia kétféle számítással képes felfedni, mennyire illetek össze.
  • A lélekszámod születésnapod számjegyeinek összege rejti.
  • Életútszámodat teljes születési dátumod összes számjegyének egyjegyűre redukálásával kaphatod meg.
  • Az egyes számok különböző kompatibilitást mutatnak egymással.

Hogyan számolható ki a kompatibilitás a numerológia segítségével?

A numerológiai kompatibilitás kétféle számítással fedhető fel. Az egyik a lélekszám, a másik az életútszám megállapítására szolgál. Mindkettő fontos jelentésekkel bír. A lélekszám a személyiséged mindennapi működését takarja: hozzáállásodat, megjelenésedet, természetedet. Ezzel szemben az életútszámod hosszabb távú életutadat, céljaidat és motivációidat fedi le.

A lélekszám kiszámítása

A számmisztika szerint, a lélekszámod megállapításához egyszerűen egyjegyűre kell redukálnod születési dátumodat

Példa:

Ha 29-én születtél, akkor egyszerűen add össze a két számjegyet: 2+9 = 11. Ha még mindig kétszámjegyű összeget kapsz, ezt is tovább kell redukálnod ugyanezzel a módszerrel: 1+1=2. Ebben az esetben a te lélekszámod a 2.

A fiatal és boldog pár, aki összeillik a numerológia alapján.
Az életútszámod arról árulkodik, milyen irányba haladsz és milyen életfeladatokat hordozol magaddal. Eszerint párosít más számjegyekhez / Fotó: fizkes

Az életútszám kiszámítása

Az életútszámod kiszámolásához szintén a születési dátumodra lesz szükség, csupán azzal a különbséggel, hogy itt az egész dátum összes számjegyének összegét kell megállapítanod.

Példa:

Ha 1985. május 29-én születtél: 1+9+8+5+5+2+9=39. Majd folytasd: 3+9=12. Végül: 1+2=3. Tehát így az életútszámod a 3.

A lélekszámok legjobban működő párosai:

  • Az 1-esek jól működhetnek a(z) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 mellett.
  • A 2-esek harmóniát találnak 1, 3, 7-tel.
  • A 3-asok erős párost alkotnak a(z) 1, 3, 5, 6, 9-cel.
  • A 4-eseknek a(z) 1, 5, 7, 9 lélekszámmal rendelkezők hozhatnak stabilitást életükbe.
  • Az 5-ösök a(z) 1, 3, 4, 5, 8 társaságában érzik jól magukat.
  • A 6-osokhoz leginkább a 3 és a 9-es lélekszámúak passzolnak.
  • A 7-eseknek a(z) 1, 2, 4 nyújtanak biztonságot.
  • A 8-asoknak a(z) 3 és 5 hozhat kiegyensúlyozottságot.
  • A 9-esek a(z) 1, 2, 3, 4, 6 mellett tudnak kiteljesedni.

Az életútszámok legjobban működő párosai:

  • 1-esek: 4, 8
  • 2-esek: 7, 3, 6
  • 3-asok: 3, 9, 2
  • 4-esek: 1, 4, 8
  • 5-ösök: 9, 3
  • 6-osok: 1, 4, 9
  • 7-esek: 2, 4
  • 8-asok: 4, 1
  • 9-esek: 3, 6

A numerológus szakértők szerint, a tökéletes kompatibilitást az jelenti, ha mindkét szám passzol. Ha viszont egyik sem, azt komoly figyelmeztetésnek veszik: a kapcsolat nem lehetetlen, de nagy összecsapások és sok szenvedély vár ezekre a párokra.

Hogyan használhatod a numerológiát az életed tervezéséhez? Ebből a videóból most megtudhatod:

Tudj meg még többet magadról a numerológia segítségével:

 

