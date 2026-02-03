Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Balázs névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezekkel a csillagjegyekkel nagyon vigyázz – A horoszkóp szerint közöttük bujkál a legtöbb pszichopata

pszichopata
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 18:15
csillagjegyhoroszkópasztrológia
Mindenkinek megvan a maga sötét oldala, ám van három csillagjegy, akire különösen oda kell figyelned! A horoszkóp szerint bizonyos személyiségjegyeik alapján náluk könnyen elszakadhat a cérna, és egyik pillanatról a másikra pszichopatává válhatnak. Ugye a te párod nincs köztük?
Boncza Léda
A szerző cikkei

A horoszkóp szerint van 3 csillagjegy, akik között sokkal több pszichopata bukkan fel, mint a többi között. Az empátia hiánya, a kontrollfüggőség és az érzelmi manipuláció is jellemző rájuk. Lássuk, kikhez kell óvatosan közeledned, ha nem akarsz egy pszichopata áldozatává válni!

Horoszkópban használt zodiákus kör a csillagjegyekkel.
Horoszkóp: köztük rejtőzködik a legtöbb pszichopata.
Fotó: Bits And Splits / Shutterstock 
  • A pszichopatáknak vannak jellemző személyiségjegyeik.
  • 3 csillagjegy esetében ezek a jegyek sűrűbben jelennek meg.
  • A horoszkóp szerint köztük bujkál a legtöbb pszichopata.

Horoszkóp: ezek között a csillagjegyek között fordul elő a legtöbb pszichopata

Oroszlán csillagjegy: táptalaja a felsőbbrendűségnek

Az Oroszlán szereti a figyelmet, és gyakran meg is kapja – ha nem, kiharcolja. Erős, megkérdőjelezhetetlen, magabiztos csillagjegy, imádja, hogy tud hatni másokra. Az azonban már problémát jelenthet, ha ezt a határozottságot kihasználja, és másokat próbál vele ledominálni. Ezzel azt éri el, hogy párjával, barátjával, kollégájával nem egyenlő felekként működnek a kapcsolatban. A másik fél alárendelt szerepbe kerül.

A horoszkóp szerint az Oroszlánra jellemző, hogy elhiteti a másikkal, hogy nélküle kevesebbet ér, amivel egy idő után komoly érzelmi függés alakulhat ki a másik félben. Ez a pszichopaták egyik legjellemzőbb eszköze, amit általában alig észrevehető módszerekkel érnek el, például megjegyzésekkel, kisebb gesztusokkal.

Szűz csillagjegy: kontroll mindennek felett

A Szűz jegyűeknél a probléma nem szokott túl látványos lenni, mert nem kiabálnak, nem fenyegetnek, de a fű alatt, csendben, lassan átveszik a másik felett a teljes irányítást. Miért? Alapvetően csak azért, mert fontos számukra a rend, a szabályok, hogy minden jól működjön. Ez csak akkor jelent gondot, ha a Szűz ezt a kényszerét embereken is gyakorolja.

Egy Szűz hajlamos folyamatosan kijavítani a partnerét: hogyan beszéljen, mit csináljon másképp, min változtasson. Sokszor csak a jó szándék vezérli, de a másik fél idővel elveszítheti önmagát, mert állandóan arra kényszerül, hogy megfeleljen ennek a kritikus jegynek. Fontos észrevenni, ha túlzásba esik: ez az érzelmi távolságtartás és kontrollmánia közel áll a pszichopatikus működéshez.

Skorpió csillagjegy: gyógyíthatatlan sérelmek

A Skorpió mindent nagyon intenzíven él meg, főleg ha valaki megsérti. Ha valaki megbántja, azt biztosan nem hagyja annyiban. Még ha kívülről nyugodtnak is tűnik, legbelül marcangolja a seb, amit hosszú éveken át is képes nyalogatni. Nem felejt.

A horoszkóp szerint egy Skorpió csillagjegyben született ember mindig visszaadja, amit kapott – még akkor is, ha ehhez hónapokat vagy éveket kell várnia. Az utolsó szó jogán cselekszik. Számára ezt jelenti az igazságtétel, ami közben nem igazán számít, mit érez a vele szemben álló ember. Ez a rideg, célratörő, érzelmeket nélkülöző gondolkodás tipikusan pszichopatikus vonás.

A cikkben a pszichopata szó nem orvosi értelemben szerepel, nem állít fel diagnózist!

Az alábbi videóból megtudhatod, melyek egy Szűz legrosszabb tulajdonságai a horoszkóp alapján:

Olvass tovább a horoszkópodról:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu