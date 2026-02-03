Ezekkel a csillagjegyekkel nagyon vigyázz – A horoszkóp szerint közöttük bujkál a legtöbb pszichopata

A horoszkóp szerint van 3 csillagjegy, akik között sokkal több pszichopata bukkan fel, mint a többi között. Az empátia hiánya, a kontrollfüggőség és az érzelmi manipuláció is jellemző rájuk. Lássuk, kikhez kell óvatosan közeledned, ha nem akarsz egy pszichopata áldozatává válni!
Az Oroszlán szereti a figyelmet, és gyakran meg is kapja – ha nem, kiharcolja. Erős, megkérdőjelezhetetlen, magabiztos csillagjegy, imádja, hogy tud hatni másokra. Az azonban már problémát jelenthet, ha ezt a határozottságot kihasználja, és másokat próbál vele ledominálni. Ezzel azt éri el, hogy párjával, barátjával, kollégájával nem egyenlő felekként működnek a kapcsolatban. A másik fél alárendelt szerepbe kerül.
A horoszkóp szerint az Oroszlánra jellemző, hogy elhiteti a másikkal, hogy nélküle kevesebbet ér, amivel egy idő után komoly érzelmi függés alakulhat ki a másik félben. Ez a pszichopaták egyik legjellemzőbb eszköze, amit általában alig észrevehető módszerekkel érnek el, például megjegyzésekkel, kisebb gesztusokkal.
A Szűz jegyűeknél a probléma nem szokott túl látványos lenni, mert nem kiabálnak, nem fenyegetnek, de a fű alatt, csendben, lassan átveszik a másik felett a teljes irányítást. Miért? Alapvetően csak azért, mert fontos számukra a rend, a szabályok, hogy minden jól működjön. Ez csak akkor jelent gondot, ha a Szűz ezt a kényszerét embereken is gyakorolja.
Egy Szűz hajlamos folyamatosan kijavítani a partnerét: hogyan beszéljen, mit csináljon másképp, min változtasson. Sokszor csak a jó szándék vezérli, de a másik fél idővel elveszítheti önmagát, mert állandóan arra kényszerül, hogy megfeleljen ennek a kritikus jegynek. Fontos észrevenni, ha túlzásba esik: ez az érzelmi távolságtartás és kontrollmánia közel áll a pszichopatikus működéshez.
A Skorpió mindent nagyon intenzíven él meg, főleg ha valaki megsérti. Ha valaki megbántja, azt biztosan nem hagyja annyiban. Még ha kívülről nyugodtnak is tűnik, legbelül marcangolja a seb, amit hosszú éveken át is képes nyalogatni. Nem felejt.
A horoszkóp szerint egy Skorpió csillagjegyben született ember mindig visszaadja, amit kapott – még akkor is, ha ehhez hónapokat vagy éveket kell várnia. Az utolsó szó jogán cselekszik. Számára ezt jelenti az igazságtétel, ami közben nem igazán számít, mit érez a vele szemben álló ember. Ez a rideg, célratörő, érzelmeket nélkülöző gondolkodás tipikusan pszichopatikus vonás.
A cikkben a pszichopata szó nem orvosi értelemben szerepel, nem állít fel diagnózist!
Az alábbi videóból megtudhatod, melyek egy Szűz legrosszabb tulajdonságai a horoszkóp alapján:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.