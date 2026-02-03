Ezekkel a csillagjegyekkel nagyon vigyázz – A horoszkóp szerint közöttük bujkál a legtöbb pszichopata

A horoszkóp szerint van 3 csillagjegy, akik között sokkal több pszichopata bukkan fel, mint a többi között. Az empátia hiánya, a kontrollfüggőség és az érzelmi manipuláció is jellemző rájuk. Lássuk, kikhez kell óvatosan közeledned, ha nem akarsz egy pszichopata áldozatává válni!

Horoszkóp: köztük rejtőzködik a legtöbb pszichopata.

Fotó: Bits And Splits / Shutterstock

A pszichopatáknak vannak jellemző személyiségjegyeik.

3 csillagjegy esetében ezek a jegyek sűrűbben jelennek meg.

A horoszkóp szerint köztük bujkál a legtöbb pszichopata.

Horoszkóp: ezek között a csillagjegyek között fordul elő a legtöbb pszichopata

Oroszlán csillagjegy: táptalaja a felsőbbrendűségnek

Az Oroszlán szereti a figyelmet, és gyakran meg is kapja – ha nem, kiharcolja. Erős, megkérdőjelezhetetlen, magabiztos csillagjegy, imádja, hogy tud hatni másokra. Az azonban már problémát jelenthet, ha ezt a határozottságot kihasználja, és másokat próbál vele ledominálni. Ezzel azt éri el, hogy párjával, barátjával, kollégájával nem egyenlő felekként működnek a kapcsolatban. A másik fél alárendelt szerepbe kerül.

A horoszkóp szerint az Oroszlánra jellemző, hogy elhiteti a másikkal, hogy nélküle kevesebbet ér, amivel egy idő után komoly érzelmi függés alakulhat ki a másik félben. Ez a pszichopaták egyik legjellemzőbb eszköze, amit általában alig észrevehető módszerekkel érnek el, például megjegyzésekkel, kisebb gesztusokkal.

Szűz csillagjegy: kontroll mindennek felett

A Szűz jegyűeknél a probléma nem szokott túl látványos lenni, mert nem kiabálnak, nem fenyegetnek, de a fű alatt, csendben, lassan átveszik a másik felett a teljes irányítást. Miért? Alapvetően csak azért, mert fontos számukra a rend, a szabályok, hogy minden jól működjön. Ez csak akkor jelent gondot, ha a Szűz ezt a kényszerét embereken is gyakorolja.

Egy Szűz hajlamos folyamatosan kijavítani a partnerét: hogyan beszéljen, mit csináljon másképp, min változtasson. Sokszor csak a jó szándék vezérli, de a másik fél idővel elveszítheti önmagát, mert állandóan arra kényszerül, hogy megfeleljen ennek a kritikus jegynek. Fontos észrevenni, ha túlzásba esik: ez az érzelmi távolságtartás és kontrollmánia közel áll a pszichopatikus működéshez.