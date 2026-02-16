Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy a legönzőbb az ágyban

Minden rendben, de azt érzed, hogy az ágyban a párod fókusza inkább saját magán van nem pedig kettőtökön? Nem feltétlen azért, mert nem számítasz neki, lehet, hogy csak elragadja a hév, de a horoszkóp alapján van pár csillagjegy, akikre kifejezetten igaz, hogy néha megfeledkeznek a párjukról. De vajon melyik csillagjegy a legönzőbb az ágyban?

Vajon a horoszkóp alapján a párod is a legönzőbbek közé tartozik?

Fotó: LightField Studios

Az egyik leghűségesebb csillagjegy nem kimondottan odaadó.

A legcéltudatosabb jegy szülöttei önzőbbek az átlagnál.

A legcsaládcentrikusabb csillagjegy kizárólag a saját igényeit tartja szem előtt.

A horoszkóp nem hazudik – Nézzük, vajon melyik csillagjegy a legönzőbb az ágyban

Halak csillagjegy

A Halak csillagjegy szülötteinek érdemei közé tartozik, hogy az egyik leghűségesebb csillagjegy, viszont, ha együttlétről van szó, nem túl kreatívok és ha valami nem úgy történik az ágyban ahogy azt ők elképzelték, hamar dühösek lesznek és ennek általában párjuk issza meg a levét, mert az együttlétnek aznapra biztosan vége. A Halaknál a kulcs a kommunikáció, így megelőzhető a sértődés.

Kos csillagjegy

A Kos jegyben születettek, ha izgalmi állapotba kerülnek, teljesen elájulnak maguktól, hajlamosak saját örömszerzésükre, mintsem párjukra koncentrálni együttlét közben. Ez persze nem jelenti azt, hogy a másikat nem juttatják el a csúcsra, de tény, hogy a Kos jegyek önzőbbek az átlagnál, ha szeretkezésről van szó. Vegyük át néha az irányítást és minden a helyére kerül.

Rák csillagjegy

A legönzőbb az ágyban, vagyis az aranyérmet a Rák jegy szülöttei kapják. A Rák jegyűek kizárólag a saját igényeikkel vannak elfoglalva, ha az együttlétről van szó. Amennyiben a párod Rák jegyű, előbb főz neked egy finom ételt, vagy masszíroz meg, minthogy lefeküdjön veled. Ha neki nincs kedve, bizony hiába érzed azt egy rosszabb nap után, hogy jól esne egy kis összebújás. A Rák elsősorban családcentrikus, tehát meg fogja teremteni az otthon harmóniáját, de az igényeid kielégítésére találd meg a megfelelő alkalmat, amikor a párod is épp hangulatban van.

Bár ez a három csillagjegy a legönzőbb az ágyban, ez nem azt jelenti, hogy nincs köztük olyan, aki a csúcsra juttatna téged, és kimaradnál a mennyei gyönyörből. Egyszerűen csak megvan a saját ritmusuk, amit, ha összehangoltok, a szeretkezés varázslatos lesz.