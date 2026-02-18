Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Bernadett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

3 csillagjegy, amelyre rámosolyog a szerencse február 18-án

csillagjegy
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 08:30
Halak csillagjegyszerencse
Szerencsés nap elő néznek. Ennek a három csillagjegynek kell figyelnie.

Február 18-án három csillagjegy különösen kedvező hatásokra számíthat. A Halak Hold együttáll a Rák jegyében járó Jupiterrel, ami a szerencse és a bőség energiáit erősíti.

Horoszkóp a csillagjegyekkel együt.
Ez a három csillagjegy fellélegezhet
Fotó: Surasak Suwanmake /  GettyImages

Így hat a Hold-Jupiter együttállás a csillagjegyekre

Ez a Hold-Jupiter együttállás a karma kiegyenlítődését is jelképezi: ha valaki keményen dolgozott az elmúlt időszakban, most megtapasztalhatja munkája gyümölcsét. A szerencse váratlan, de pozitív formában érkezhet. 

Bika
A pénzügyek kerülhetnek előtérbe a Bikák számára. Ez a nap akár egy jelentősebb anyagi előrelépést vagy váratlan bevételt is hozhat. Nem feltétlenül lottónyereményről van szó, de olyan lehetőségről, amely stabilabbá teheti a helyzetüket. Ez az együttállás kedvez a pénzügyi ügyek rendezésének és a gyarapodásnak. 

Mérleg
A Mérlegek párkapcsolati téren tapasztalhatnak javulást. Egy régóta húzódó félreértés tisztázódhat, és a kommunikáció könnyebbé válhat. A Halak Hold és a Jupiter együttállása segíti az érzelmek kifejezését, így egy beszélgetés jelentős fordulatot hozhat a kapcsolatban.

Halak
Február 18-a a Halak szezonjának kezdete. A Nap és a Hold is ebben a jegyben jár, ami erősíti az önismeretet és a belső útmutatást. A szerencse számukra egy felismerés formájában érkezhet: egy tanács vagy mondat segíthet új nézőpontból látni a helyzetüket. Ha nyitottak maradnak, a nap jelentős pozitív fordulatot hozhat számukra, írja a YourTango.com.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu