3 csillagjegy, amelyre rámosolyog a szerencse február 18-án

Február 18-án három csillagjegy különösen kedvező hatásokra számíthat. A Halak Hold együttáll a Rák jegyében járó Jupiterrel, ami a szerencse és a bőség energiáit erősíti.

Ez a három csillagjegy fellélegezhet

Így hat a Hold-Jupiter együttállás a csillagjegyekre

Ez a Hold-Jupiter együttállás a karma kiegyenlítődését is jelképezi: ha valaki keményen dolgozott az elmúlt időszakban, most megtapasztalhatja munkája gyümölcsét. A szerencse váratlan, de pozitív formában érkezhet.

Bika

A pénzügyek kerülhetnek előtérbe a Bikák számára. Ez a nap akár egy jelentősebb anyagi előrelépést vagy váratlan bevételt is hozhat. Nem feltétlenül lottónyereményről van szó, de olyan lehetőségről, amely stabilabbá teheti a helyzetüket. Ez az együttállás kedvez a pénzügyi ügyek rendezésének és a gyarapodásnak.

Mérleg

A Mérlegek párkapcsolati téren tapasztalhatnak javulást. Egy régóta húzódó félreértés tisztázódhat, és a kommunikáció könnyebbé válhat. A Halak Hold és a Jupiter együttállása segíti az érzelmek kifejezését, így egy beszélgetés jelentős fordulatot hozhat a kapcsolatban.

Halak

Február 18-a a Halak szezonjának kezdete. A Nap és a Hold is ebben a jegyben jár, ami erősíti az önismeretet és a belső útmutatást. A szerencse számukra egy felismerés formájában érkezhet: egy tanács vagy mondat segíthet új nézőpontból látni a helyzetüket. Ha nyitottak maradnak, a nap jelentős pozitív fordulatot hozhat számukra, írja a YourTango.com.