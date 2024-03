Megszólalt a halottlátó: Zámbó Jimmy saját unokájaként fog leszületni

Immár 23 év múlt el Zámbó Jimmy nélkül. Mármint fizikai síkon, hiszen a halála óta a Király személyét talán még nagyobb tisztelet, elismerés és rajongás övezi, mint életében – és sokkal többet is beszélnek róla az emberek. A magyarok nem engedték el Jimmyt – de vajon ez minek tudható be? A tragikus halálát körbelengő rejtélynek, esetleg a hazai könnyűzenében maga után hagyott és máig be nem töltött űrnek köszönhető, hogy még 2024-ben is élénken él a legendás zenész emléke?

Zámbó Jimmy emlékét 23 évvel a halála után is rajongás övezi. (Fotó: archív)

Zámbó Jimmy lelke nyughatatlan

A méltán híres, halott- és léleklátó szerint negyvenkét napja van mindenkinek, miután meghal, és mielőtt visszatér a lelke a fénybe – ez idő alatt pedig lepereg előtte az élete. Kiss Kató szerint Jimmynél másképp alakult: az emléke annyira elevenen él az emberek szívében, hogy azzal megbolygatják az elhunyt sztár energiáit. Ez is egy lehetséges válasz arra a kérdésre, hogy miért jár vissza közénk Jimmy szelleme huszonhárom év elteltével is.

– A halált követően a lélek negyvenkét napig bolyong még a földön. Ez az idő, amit nyugodtan nevezhetnénk kicsekkolásnak is, a lélek számára a saját magával, az életével való számvetésről szól. Arról, mit csinált jól, mit kellett volna másképp. Ez a negyvenkét nap azzal telik, hogy a lélek előtt lepereg az élet, hogy aztán rendet tudjon rakni magában, mielőtt bejut a fénybe.

Az ezt követő időszakban a lélek néha képes vissza-visszajárni, ha viszont bolygatva van, folyamatos közbeszéd tárgya – mint ahogy az Jimmy esetében is fennáll –, ezek az alkalmak sűrűbbé válhatnak.

– Részben ezért is nyughatatlan Jimmy lelke – mondta Kiss Kató halottlátó, aki további okokat is említett annak magyarázatára, miért lehet még mindig köztünk az aranytorkú énekes szelleme.

– Ebben nagyban közrejátszik az is, hogy a magyarokat még huszonhárom év elteltével is lázban tartják az őt övező rejtélyek, mítoszok. Még mindig rengetegen emlékeznek rá, nap mint nap szóba kerül, foglalkoznak vele, ezzel azonban csak Jimmy lelkét bolygatják.

Mindemellett Jimmy szelleme azért is jár vissza gyakran, mert máig tisztázatlanok annak az ominózus éjszakának a körülményei.

– Bűnügyi rejtély Zámbó Jimmy halála már 2001 óta, ám jövőre minden bizonnyal pont kerül a történet végére, és a legenda is megpihenhet – magyarázta a Sorry! magazinnak adott interjúban Kató.

Kiss Kató szerint a legendás énekes lelke Fotó: Ádám János

Kultusz épült köré

A látó úgy véli, az énekeslegenda lelke szeretne leszületni a földre, s erre meg is lesz az alkalma, amikor a három fia egyike gyermeket vállal a közeljövőben.

– Jimmy lelke szeretne minél előbb újra leszületni, és ez akkor fog megtörténni, ha Krisztián, Adrián vagy Szebasztián gyereket vállal.

A Király a saját unokájaként fog újra leszületni. Amíg ez nem következik be, az énekes igyekszik vigyázni családjára, óvni őket a rosszakaróktól.

– Azt tudni kell, hogy a lélek valamilyen szinten azért hordoz az egóból kisebb-nagyobb lenyomatokat. Zámbó Jimmy pedig nem volt akárki, és nagyon fontos számára mindaz, amit maga mögött hagyott: az életműve. Ahogy Elvis Presley, Freddie Mercury vagy Michael Jackson, Zámbó Jimmy is legenda volt. Köré is kultusz épült, és azok a rendkívül nagy energiák, amiket a rajongótömegek megmozgatnak, nem hagyják nyugodni a szellemét – fejtette ki Kiss Kató halottlátó.