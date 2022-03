Zámbó Árpy: Jimmy minden nap hiányzik

Szombaton került megrendezésre a 20 év Jimmy nélkül Emlékkoncert, amelyen a díjazottak és a fellépők mellett a Zámbó család néhány tagja is megjelent. Többek között Árpy is, aki számára szívmelengető volt látni, hogy milyen sokan részt vettek az eseményen.

– Az Emlékkoncertről órákat tudnék zengeni, nagyon jól sikerült. Sokan eljöttek és mindenki remekül érezte magát. Bebizonyosodott, hogy 20 év után is sokan szeretik a testvéremet és még mindig rengetegen vannak, akik rajonganak a munkásságáért és a dalaiért – kezdte a Borsnak Zámbó Árpy.

Többek között Tóth Andi is mikrofont ragadott, hogy a Király emléke előtt tisztelegjen Fotó: Dombóvári Tamás

Nem hisznek a túlvilágban

Sokan úgy vélik, a szerettük lelke a haláluk után is velük marad. Árpy elmondta, tőle távol áll ez az elgondolás, ezért nem gondolja azt, hogy Jimmy lelke velük volt és szemtanúja lehetett a tiszteletére megrendezett eseménynek.

– A testvérem nem igazán volt ezoterikus beállítottságú, ahogyan én sem. Az egész családunk vallásos, de mi a jó Istenben hiszünk, és abban, hogy ő az élet legnehezebb időszakaiban is erőt ad nekünk – mondta Árpy, aki úgy érzi, soha nem lesz képes elfogadni és feldolgozni szeretett testvére elvesztését.

Minden nap hiányzik. Azt az űrt, amit maga után hagyott, senki sem tudja betölteni

- vallotta be Jimmy testvére, akit vigasztal, hogy a családja mellett a rajongók is a szívükben őrzik a Király emlékét.