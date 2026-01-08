Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-7°C Székesfehérvár

Gyöngyvér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Horoszkóp: ez a 3 legkitartóbb csillagjegy mind közül – A te párod köztük van?

csillagjegy
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 17:30
örök hűséghoroszkópbika horoszkópskorpió horoszkópbak horoszkóp
Vannak férfiak, akik nem adják fel, bármi is jön szembe. A horoszkóp szerint három csillagjegy különösen makacsul halad előre, és nem enged abból, amit eltervezett. Ha ilyen típusú férfit ismersz, valószínűleg már tapasztaltad is: ő nem csak álmodik, hanem végig is csinálja.
Szabó Szilvi
A szerző cikkei

Egyes jegyek szülöttei hajlamosabbak sodródni, mások gyorsan lelkesednek, de hamar elveszítik a fókuszt. A horoszkóp azonban három olyan férfi csillagjegyet is említ, akik egészen más ritmusban élnek: lassan, de következetesen építik fel az életüket.

horoszkóp zodiákus jegyek.
A horoszkóp szerint 3 csillagjegyre mindig számíthatunk. 
Fotó: napaporn sawaspardit
  • A horoszkóp szerint van 3 csillagjegy, amelyek kitartóbbak a többinél.
  • Ezért lesz jó társ a Bak, a Skorpió és a Bika csillagjegy.
  • Ez a 3 csillagjegy a hosszú távú kapcsolatokban hisz.

A horoszkóp ezúttal is sok mindent elárul

Ennél a három csillagjegynél a kitartás alap. Lehet, hogy nem mindig ők a leghangosabbak vagy leglátványosabbak, de az eredményeik önmagukért beszélnek. Ha egy ilyen férfi mellett vagy, tudd, hogy mindig számíthatsz rá és biztos lehetsz benne: ő nem fog félúton visszafordulni.

Bak csillagjegy

A Bak férfi csendben dolgozik. Nem arról híres, hogy a sikereit világgá kürtöli, hanem következetesen, lépésről lépésre halad előre az életében. A horoszkóp szerint a Bak jegy szülöttei hosszú távra terveznek, és a férfiaknál ez különösen erősen megjelenik. Ő az, aki nem kapkod, nem panaszkodik, nem keres kifogásokat. Tervez és megvalósítja, még akkor is, ha senki nem támogatja. A biztonság, a stabilitás és az elszántság az alaptulajdonságai. Ha párkapcsolatban élsz vele, ne várj tőle nagy szavakat vagy érzelgősséget. Ám ha valakit igazán szeret, odaadó és hűséges társ.

Skorpió csillagjegy

A horoszkóp szerint a Skorpió férfi csendes és következetes. Ő az a típus, aki ha egyszer a fejébe vesz valamit, addig megy, míg el nem éri. Közben pedig senkinek nem beszél róla. Nem mutatja ki, mennyit dolgozik egy célért, de ettől még ott van mögötte a rengeteg befektetett energia. Az ösztöneire hallgat, nem mások tanácsaira. Ezért is van az, hogy amit elhatároz, azt rendszerint el is éri. A magánéletben is ilyen: hűséges, szenvedélyes, de nem felejti el, ha megbántják.

Bika csillagjegy

A horoszkóp szerint a Bika férfi földhözragadt, de éppen ezért megbízható. Ő nem azért halad előre, mert törtető, hanem mert fontos neki, hogy stabil legyen az élete. A kitartás nála nemcsak hangzatos dolog, hanem belülről fakad. Ha valamit elkezd, azt be is fejezi. Lehet, hogy nem a leggyorsabb vagy legambiciózusabb típus, de szilárd alapokra építkezik és ez a férfi hosszú távra tervez. Munkájában, párkapcsolatában vagy akár a baráti kapcsolataiban is a tartósságot keresi. Nem vált hirtelen, inkább lassan, de biztosan halad. Amit megígér, azt valóban be is tartja. 

Ezekre a férfiakra biztosan számíthatsz

A horoszkóp nem mondja meg, ki lesz sikeres, és ki nem. De sokszor rávilágít arra, milyen belső motiváció hajt valakit előre. A Bak, a Skorpió és a Bika férfiakra az jellemző, hogy nem ijednek meg az akadályoktól, hanem azt keresik, hogyan lehet megoldani a problémákat. A horoszkóp alapján ez a három csillagjegy viszi végig azt, amit mások csak elkezdenek, ők azok akik a hosszú távú kapcsolatokban hisznek.

Az alábbi videó röviden bemutatja a csillagjegyeket:

Az alábbi horoszkóppal kapcsolatos cikkeket is érdemes elolvasnod:



 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu