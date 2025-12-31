Ezek az apró szilveszteri rituálék megnyitják a bőség kapuját

Az új esztendő rengeteg új lehetőséget tartogat számodra, miközben számtalan nagyszerű módja van annak, hogy bevonzd a pénzt az életedbe. Hidd el, már csak egy karnyújtásnyira vagy a gazdagságtól, ugyanis ezekkel az egyszerű, szilveszteri rituálékkal könnyedén jólétet teremthetsz.

Ezekben a szilveszteri rituálékban biztosan nem fogsz csalódni!

Ha gazdagságra vágysz, válassz az alábbi rituálék közül.

Számtalan lehetőséged van arra, hogy megnyisd a bőség kapuját.

Akár többet is kipróbálhatsz belőlük, hogy szerencsés évben legyen részed.

Ezekkel a szilveszteri rituálékkal nyisd meg a bőség kapuját

Akár a pizsiparti mellett döntesz szilveszterkor, akár készülsz kimozdulni, számtalan szilveszteri rituálét bevethetsz, ami egész évre bőséget ígér. Persze élvezd ki a családdal és a barátokkal töltött perceket, de közben ne feledkezz meg a leghatásosabb szokásokról sem, amik újévben teletömik a pénztárcádat. Nézzük is , melyek ezek!

Fogalmazd meg a jövő évi céljaidat

Vegyél elő egy füzetet vagy egy papírlapot (amit nem hagysz el) és fogalmazd meg jövő évi céljaidat. Tartsd szem előtt, hogy mi kerül a lista élére, valamint a végére, hiszen annak is hatalmas jelentősége lesz. A rituálé által tovább tudod majd mélyíteni az önismeretedet, ami csodás dolgokat fog szülni.

Égesd el a “régit” és adj teret valami újnak

Engedd el azokat az emberek és szokásokat, amik már nem szolgálnak téged. Írj le egy lapra mindent, amit a múltban szeretnél hagyni, majd vesd a tűzre soraidat vagy tépd össze a papírt és dobd ki a kukába. Ez a rituálé ugyanis szó szerint szemlélteti veled, hogyan kell megszabadulnod a negatív energiáktól.

Tartsd szem előtt, hogy mi kerül a tányérodra

Köztudott, hogy szilveszterkor és újévkor vannak olyan ételek, amik elviszik, illetve, amik meghozzák a szerencsét. Ezért nagyon ügyelj arra, hogy mi kerül a tányérodra annak érdekében, hogy bevonzzad a bőséget.

Ne csak fejben gyűjtsd össze a céljaidat, hanem írd is le őket.

Takarítsd ki a lakásodat

Még újév előtt takarítsd ki a lakásodat és tegyél rendet, hogy kellemes környezetben, stresszmentesen vághass bele a 2026-os évbe. Otthonunk káosza ugyanis rányomhatja a bélyegét érzelmeinkre, így stresszt és ingerlékenységet okozhat.

Tegyél egy tálba érméket

Egy skót hagyomány szerint, ha egy tányért telepakolsz pénzérmékkel és kiteszed a bejárat elé, az a gazdagság és a bőség megnyilvánulása. Először áldd meg az aprókat, majd tedd őket az ajtó elé, a szilveszteri buliból hazaérve pedig vidd be őket.

Tegyél fagyöngyöt a párnád alá

Egy ír hagyomány úgy tartja, ha fagyöngyöt teszel a párnád alá, tudatosan megteremtheted a jólétet az új évben, valamint segít abban is, hogy megtaláld a számodra tökéletes partnert.