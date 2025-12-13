Luca-napi pénzrituálé: így vonzhatsz be szerencsét és bőséget a következő 12 hónapra

Ez a Luca-napi pénzrituálé azért is különleges, mert e boszorkányos nap energiája felerősíti a manifesztációt, főleg ha a 12-es mágikus számot használjuk – ahogy ezt az ősi hagyományokban is tették, hiszen 12 nap van még hátra karácsonyig. Alább csokorba szedtünk 5 mágikus praktikát, amellyel segítheted a pénz beáramlását az új esztendőben.

A Luca-napi pénzrituálénak fontos része a tisztító erővel bíró só használata

Fotó: The Image Party / Shutterstock

A Luca-napi pénzrituálé 5 alappillére

1. Luca fénye rituálé – gyújts gyertyát a 12 hónap bőségére

Luca napjának éjszakájától a nappalok újra hosszabbak lesznek, így ez a fordulópont az áramló lehetőségeket és az anyagi gyarapodást szimbolizálja. December 13-án este gyújts meg egy zöld vagy arany színű gyertyát, a gyertya elé tegyél egy kis papírkát, és írd rá a következő megerősítést:

12 hónap bősége indul most, Luca napjának éjjelén.

Nézd a gyertyalángot 1 percig az anyagi céljaidra fókuszálva, majd tedd el az összehajtott papírt a pénztárcádba 12 napra. Karácsony napján vedd ki és égesd el. Ez a Luca-napi pénzrituálé egyik legegyszerűbb, mégis igen hatékony eleme.

2. Luca-napi küszöbrituálé – pénz behívása 12 érme segítségével

Régi népi hiedelem szerint amit Luca napján beengedsz a házba, az egész évre veled marad. A bőség bevonzásához a következőket tedd:

Helyezz a bejárati ajtó elé 12 darab aprópénzt, és hagyd kint azokat 12 percig. Ezután söpörd be a lakásba, és tedd egy tálkába – ez lesz a házi „bőségtálad”.

A 12 érme a következő 12 hónap pénzáramlását támogatja – a legjobb, ha a bejárati ajtó közelében helyezed el a bőségtáladat.

3. Luca-napi „12 hónap üzenete”-rituálé – figyeld a jeleket!

A néphit szerint a Luca-naptól számított 12 nap mindegyike egy-egy hónapnak felel meg a következő esztendőben, valamint megmutatják, milyen energiákra számíthatunk jövőre.

Vegyél elő egy nagyobb papírlapot, és oszd fel 12 egyforma részre, jelölve a következő 12 napot. December 13. és 24. között minden egyes nap figyeld meg azokat a pénzzel, anyagiakkal kapcsolatos jeleket, amelyek érkeznek extra pénz, pozitív hír, anyagi lehetőség vagy akár egy megtapasztalás, megérzés formájában. Írd be az adott naphoz az aznapi megfigyelésedet, hangulatodat a kapott pénzügyi jelek alapján.

A bőségnapló előrevetíti, milyen anyagi energiák várhatók a következő év során – ez a Luca-napi pénzrituálé egyik legizgalmasabb eleme.