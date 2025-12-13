Luca-napi pénzrituálé: így vonzhatsz be szerencsét és bőséget a következő 12 hónapra

Ez a Luca-napi pénzrituálé azért is különleges, mert e boszorkányos nap energiája felerősíti a manifesztációt, főleg ha a 12-es mágikus számot használjuk – ahogy ezt az ősi hagyományokban is tették, hiszen 12 nap van még hátra karácsonyig. Alább csokorba szedtünk 5 mágikus praktikát, amellyel segítheted a pénz beáramlását az új esztendőben.
Luca napjának éjszakájától a nappalok újra hosszabbak lesznek, így ez a fordulópont az áramló lehetőségeket és az anyagi gyarapodást szimbolizálja. December 13-án este gyújts meg egy zöld vagy arany színű gyertyát, a gyertya elé tegyél egy kis papírkát, és írd rá a következő megerősítést:
12 hónap bősége indul most, Luca napjának éjjelén.
Nézd a gyertyalángot 1 percig az anyagi céljaidra fókuszálva, majd tedd el az összehajtott papírt a pénztárcádba 12 napra. Karácsony napján vedd ki és égesd el. Ez a Luca-napi pénzrituálé egyik legegyszerűbb, mégis igen hatékony eleme.
Régi népi hiedelem szerint amit Luca napján beengedsz a házba, az egész évre veled marad. A bőség bevonzásához a következőket tedd:
A néphit szerint a Luca-naptól számított 12 nap mindegyike egy-egy hónapnak felel meg a következő esztendőben, valamint megmutatják, milyen energiákra számíthatunk jövőre.
A bőségnapló előrevetíti, milyen anyagi energiák várhatók a következő év során – ez a Luca-napi pénzrituálé egyik legizgalmasabb eleme.
A pénzenergia akkor tud szabadon áramlani, ha eltávolítjuk az akadályt képező blokkokat. A tenyér spirituális szempontból mindig az energiák befogadását és átadását jelképezte, a babérlevél pedig a bőség, győzelem és jólét szimbóluma.
Ez a villámgyors technika igen hamar beindíthatja az anyagi bevételeket. Így csináld:
Vedd elő a pénztárcád és válaszd ki a legnagyobb értékű bankjegyed. Tollal halványan írd a bankjegy sarkába a 12-es számot, majd csukd be a tárcád és kopogtasd meg a tetejét 12- szer. Közben mondd ki: „A bőség 12 hónapra mellém áll.”
Ez a rituálé aktiválja a pénzcsatorna energiáját és megnyitja az áramlást – ezt megerősíted azzal, ha a 12- es számmal ellátott bankjegyet elköltöd az újév első napjaiban.
