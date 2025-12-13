Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Luca-napi pénzrituálé: így vonzhatsz be szerencsét és bőséget a következő 12 hónapra

Luca-nap
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 11:30
bevonzásmágiarituálészerencsepénz
December 13-át, vagyis Luca napját mindig különleges energiák lengik körül; ilyenkor a szerelmi- és pénzvonzó rituálék még intenzívebben hatnak. A Luca-napi pénzrituálé a néphagyomány szerint képes megnyitni az anyagi gyarapodás útját, és beindítani a következő 12 hónapban a szerencse áramlását.
Szlovák Eszter
A szerző cikkei

Ez a Luca-napi pénzrituálé azért is különleges, mert e boszorkányos nap energiája felerősíti a manifesztációt, főleg ha a 12-es mágikus számot használjuk – ahogy ezt az ősi hagyományokban is tették, hiszen 12 nap van még hátra karácsonyig. Alább csokorba szedtünk 5 mágikus praktikát, amellyel segítheted a pénz beáramlását az új esztendőben.

Marék só, a Luca-napi pénzrituálé egy fontos eleme
A Luca-napi pénzrituálénak fontos része a tisztító erővel bíró só használata
Fotó: The Image Party /  Shutterstock 

A Luca-napi pénzrituálé 5 alappillére

1. Luca fénye rituálé – gyújts gyertyát a 12 hónap bőségére

Luca napjának éjszakájától a nappalok újra hosszabbak lesznek, így ez a fordulópont az áramló lehetőségeket és az anyagi gyarapodást szimbolizálja. December 13-án este gyújts meg egy zöld vagy arany színű gyertyát, a gyertya elé tegyél egy kis papírkát, és írd rá a következő megerősítést: 

12 hónap bősége indul most, Luca napjának éjjelén.

Nézd a gyertyalángot 1 percig az anyagi céljaidra fókuszálva, majd tedd el az összehajtott papírt a pénztárcádba 12 napra. Karácsony napján vedd ki és égesd el. Ez a Luca-napi pénzrituálé egyik legegyszerűbb, mégis igen hatékony eleme.

2. Luca-napi küszöbrituálé – pénz behívása 12 érme segítségével

Régi népi hiedelem szerint amit Luca napján beengedsz a házba, az egész évre veled marad. A bőség bevonzásához a következőket tedd:

  1. Helyezz a bejárati ajtó elé 12 darab aprópénzt, és hagyd kint azokat 12 percig. 
  2. Ezután söpörd be a lakásba, és tedd egy tálkába – ez lesz a házi „bőségtálad”. 
    A 12 érme a következő 12 hónap pénzáramlását támogatja – a legjobb, ha a bejárati ajtó közelében helyezed el a bőségtáladat.

3. Luca-napi „12 hónap üzenete”-rituálé – figyeld a jeleket!

A néphit szerint a Luca-naptól számított 12 nap mindegyike egy-egy hónapnak felel meg a következő esztendőben, valamint megmutatják, milyen energiákra számíthatunk jövőre.

  1. Vegyél elő egy nagyobb papírlapot, és oszd fel 12 egyforma részre, jelölve a következő 12 napot.
  2. December 13. és 24. között minden egyes nap figyeld meg azokat a pénzzel, anyagiakkal kapcsolatos jeleket, amelyek érkeznek extra pénz, pozitív hír, anyagi lehetőség vagy akár egy megtapasztalás, megérzés formájában.
  3. Írd be az adott naphoz az aznapi megfigyelésedet, hangulatodat a kapott pénzügyi jelek alapján. 

A bőségnapló előrevetíti, milyen anyagi energiák várhatók a következő év során – ez a Luca-napi pénzrituálé egyik legizgalmasabb eleme.

4. Só és babér tisztító rituálé – tisztítsd meg az anyagi csatornákat

A pénzenergia akkor tud szabadon áramlani, ha eltávolítjuk az akadályt képező blokkokat. A tenyér spirituális szempontból mindig az energiák befogadását és átadását jelképezte, a babérlevél pedig a bőség, győzelem és jólét szimbóluma.

  1. Szórj egy kevés tengeri sót vagy fekete sót a tenyeredbe, majd rázd le magadról. 
  2. Fogj egy nagyobb babérlevelet, és egy filctollal írd rá: „Bőség”.
  3. Égesd el a babért egy fehér vagy zöld gyertya lángján, miközben kimondod: „Most megtisztítom az utat 12 hónap szerencséjének.”

5. A pénzmozgás aktiválása – a „gyors 12-es” praktikája

Ez a villámgyors technika igen hamar beindíthatja az anyagi bevételeket. Így csináld:

Vedd elő a pénztárcád és válaszd ki a legnagyobb értékű bankjegyed. Tollal halványan írd a bankjegy sarkába a 12-es számot, majd csukd be a tárcád és kopogtasd meg a tetejét 12- szer. Közben mondd ki: „A bőség 12 hónapra mellém áll.”

Ez a rituálé aktiválja a pénzcsatorna energiáját és megnyitja az áramlást – ezt megerősíted azzal, ha a 12- es számmal ellátott bankjegyet elköltöd az újév első napjaiban.

Mit NE tegyél Luca napján, ha pénzt szeretnél bevonzani?

  • Ne adj kölcsön senkinek, mert „kiviszed a szerencsédet”.
  • Ne panaszkodj a pénzről – Luca napja felerősíti a kimondott szavakat, a negatív kijelentéseket is!
  • Ne hagyd rendezetlenül a pénztárcád vagy az íróasztalod, házikasszád – a bőség a tiszta terekbe áramlik.

