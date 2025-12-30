Szerencsehozó tárgyak az újévre – neked mi a kabalád a horoszkópod szerint?

Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 17:30
Ahogy közeledik az év vége, egyre többen kíváncsiak arra, milyen szerencsehozó tárgy passzol leginkább a csillagjegyükhöz. Ha kíváncsi vagy, a horoszkópod szerint mi lehet a saját szerencsehozó talizmánod, most megmutatjuk.
Sokan hordunk magunknál valamilyen kabalát, amelyhez jó érzés kapcsolódik. Az asztrológia szerint minden jegyhez társul egy olyan jellegű szimbólum, amely összhangban van a csillagjegy energiájával. Ha kíváncsi vagy, mi illik hozzád a horoszkópod szerint, nézd végig a listát és válassz egy tárgyat, amely szerencsét hozhat neked az újévben.

Kos: ezüst érme

A Kosok lendületesek, sokszor fejjel mennek a falnak, ettől izgalmas velük az élet. Esetükben egy ezüst érme segíthet abban, hogy tisztábban lássák, mibe érdemes energiát fektetniük és mibe nem.

Ezüst érme
Egy ezüst érme segít a Kosoknak tisztán látni / Fotó: 123RF

Bika: jáde kő

A Bika szereti a stabilitást, a kényelmet és a természet közelségét. A zöld jáde kő nyugtató hatású, segít földelni, és erősíti a biztonságérzetet a stresszes napokon.

Jáde kő
A Bika szerencseköve a jáde / Fotó: 123RF

Ikrek: dobókocka

Az Ikrek jegyűeknek a dobókocka lehet a legjobb szerencsehozó kabala. Ők alapvetően társaságkedvelők, szeretnek emberek között lenni, és mindig tudják, mi az aktuális trend. Egy dobókocka a táskájukban vagy a zsebükben kedves és játékos talizmán lehet. 

Dobókocka
Az Ikreknek a dobókocka hozhat szerencsét / Fotó: 123RF

Rák: sárga kendő

A Rákok érzékenyek, empatikusak, sokszor mások érzelmeit is átveszik. Egy sárga kendő a táskájukra kötve erősítheti bennük a vidámságot és a könnyedséget.

Sárga kendő
A sárga kendő vidámságot hoz a Rákoknak / Fotó: 123RF

Oroszlán: borostyán vagy zafír

Az Oroszlánok imádják a ragyogást, így nem véletlen, hogy a drágakövek állnak hozzájuk a legközelebb. A borostyán meleg színe és a zafír elegáns fénye erősíti a vonzerejüket, valamint kiemeli természetes kisugárzásukat. 

Borostyán és zafír
Az Oroszlánok ásványa a borostyán és a zafír / Fotó: www.jirivaclavek.cz / 123RF

Szűz: gyöngyös kiegészítő

A Szűz jegy praktikusan gondolkodik, szereti a finom részleteket. A gyöngyök letisztultsága és eleganciája tökéletesen passzol hozzájuk például egy fülbevaló vagy karkötő formájában.

Gyöngyös karkötő és nyaklánc
 A Szüzekhez jól illenek a gyöngyök / Fotó: 123RF

Mérleg: apró aranyszínű medál

Egy Mérleg számára fontos a kiegyensúlyozottság. Egy pici, aranyszínű medál finoman bevonzza a harmónia és a szépség energiáját.

Arany színű szív alakú medál
A Mérlegek szerencsetárgya az arany színű medál / Fotó: Photographer: Nikita Sobolkov / 123RF

Skorpió: bordó pénztárca

A Skorpiók szenvedélyesek, intenzívek, és szeretnek kontrollt tartani az életük felett. A bordó pénztárca a stabil pénzügyi energiát szimbolizálja, ami számukra különösen megnyugtató lehet.

Bordó pénztárca
A bordó pénztárca bőséget hozhat a Skorpióknak / Fotó: 123RF

Nyilas: mini iránytű

A Nyilas örök felfedező. Egy apró iránytű játékosan jelképezi a kalandvágyát, és emlékezteti arra, hogy mindig van új irány, amerre indulhat.

Iránytű
A Nyilasok kalandvágyó utazók / Fotó: 123RF

Bak: masszív fém toll

A Bak fegyelmezett és céltudatos. Egy jól kézbe simuló, súlyosabb fém toll tökéletes kabala a számára: tartást, megbízhatóságot, fókuszt sugároz.

Masszív fém toll
A Bakokhoz jól illik egy masszív fém toll / Fotó: 123RF

Vízöntő: különleges formájú kulcstartó

A Vízöntő szereti a szokatlan dolgokat, és gyakran pont az tetszik neki, ami másnak furcsa. Egy egyedi kulcstartó tökéletesen passzol ehhez a kreatív energiához. 

Telefonfülke alakú kulcstartók
A Vízöntők szeretik a különleges tárgyakat / Fotó: Alena Kravchenko / 123RF

Halak: kristálypiramis

A Halak intuitívak, álmodozók, gyakran sodródnak az árral. Egy apró kristálypiramis letisztult, fókuszált energiát hozhat a mindennapjaikba, főleg akkor, ha túl nagy a káosz körülöttük.

Kristálypiramis
A kristálypiramis stabil energiát hoz a Halak életébe / Fotó: 123RF

