Szerencsehozó tárgyak az újévre – neked mi a kabalád a horoszkópod szerint?

Sokan hordunk magunknál valamilyen kabalát, amelyhez jó érzés kapcsolódik. Az asztrológia szerint minden jegyhez társul egy olyan jellegű szimbólum, amely összhangban van a csillagjegy energiájával. Ha kíváncsi vagy, mi illik hozzád a horoszkópod szerint, nézd végig a listát és válassz egy tárgyat, amely szerencsét hozhat neked az újévben.

Neked mi a szerencse talizmánod a horoszkópod szerint? / Fotó: 123RF

Szerencsehozó kabalák a horoszkóp szerint.

Szerencsehozó kabalák a horoszkópunk szerint.

Kos: ezüst érme

A Kosok lendületesek, sokszor fejjel mennek a falnak, ettől izgalmas velük az élet. Esetükben egy ezüst érme segíthet abban, hogy tisztábban lássák, mibe érdemes energiát fektetniük és mibe nem.

Egy ezüst érme segít a Kosoknak tisztán látni / Fotó: 123RF

Bika: jáde kő

A Bika szereti a stabilitást, a kényelmet és a természet közelségét. A zöld jáde kő nyugtató hatású, segít földelni, és erősíti a biztonságérzetet a stresszes napokon.

A Bika szerencseköve a jáde / Fotó: 123RF

Ikrek: dobókocka

Az Ikrek jegyűeknek a dobókocka lehet a legjobb szerencsehozó kabala. Ők alapvetően társaságkedvelők, szeretnek emberek között lenni, és mindig tudják, mi az aktuális trend. Egy dobókocka a táskájukban vagy a zsebükben kedves és játékos talizmán lehet.

Az Ikreknek a dobókocka hozhat szerencsét / Fotó: 123RF

Rák: sárga kendő

A Rákok érzékenyek, empatikusak, sokszor mások érzelmeit is átveszik. Egy sárga kendő a táskájukra kötve erősítheti bennük a vidámságot és a könnyedséget.

A sárga kendő vidámságot hoz a Rákoknak / Fotó: 123RF

Oroszlán: borostyán vagy zafír

Az Oroszlánok imádják a ragyogást, így nem véletlen, hogy a drágakövek állnak hozzájuk a legközelebb. A borostyán meleg színe és a zafír elegáns fénye erősíti a vonzerejüket, valamint kiemeli természetes kisugárzásukat.

Az Oroszlánok ásványa a borostyán és a zafír / Fotó: www.jirivaclavek.cz / 123RF

Szűz: gyöngyös kiegészítő

A Szűz jegy praktikusan gondolkodik, szereti a finom részleteket. A gyöngyök letisztultsága és eleganciája tökéletesen passzol hozzájuk például egy fülbevaló vagy karkötő formájában.

A Szüzekhez jól illenek a gyöngyök / Fotó: 123RF

Mérleg: apró aranyszínű medál

Egy Mérleg számára fontos a kiegyensúlyozottság. Egy pici, aranyszínű medál finoman bevonzza a harmónia és a szépség energiáját.

A Mérlegek szerencsetárgya az arany színű medál / Fotó: Photographer: Nikita Sobolkov / 123RF

Skorpió: bordó pénztárca

A Skorpiók szenvedélyesek, intenzívek, és szeretnek kontrollt tartani az életük felett. A bordó pénztárca a stabil pénzügyi energiát szimbolizálja, ami számukra különösen megnyugtató lehet.