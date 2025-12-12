Ezek a csillagjegyek a horoszkóp Grincsei – Ugye te nem változol át karácsonykor?

A legtöbb csillagjegy repesve várja a karácsonyi ünnepeket. A fényeket, a pihit és a töménytelen mennyiségű finomságot, amivel degeszre eszik magukat. De a horoszkóp alapján vannak, akik egyáltalán nem illenek ebbe a képbe. Mutatjuk kik ők! Ezeknek a csillagjegyeknek hamarabb jut eszébe a fejvesztett rohanás, a stressz és a családi perpatvar az ünnepekről, mint a szeretet és nyugalom. Ők nem rohannak a karácsonyi vásárba a kürtőskalácsért. Inkább kerülik az ünnepi felhajtást, ameddig csak lehetőségük van rá.

A horoszkóp alapján van 3 csillagjegy, aki különösen rosszul viselik a karácsonyi hajtást

Fotó: Nicoleta Ionescu / Shutterstock

Sok csillagjegy nehezen viseli az ünnepi időszakot.

Van, aki erős kritikával illeti a karácsony körüli felhajtást.

Más csillagjegy a felesleges költekezés miatt bosszús az adventi szezonban.

Egy jegy pedig, maximalizmusa és a rengeteg karácsony körüli tennivaló miatt válik ünneprontóvá.

Horoszkóp: 3 csillagjegy, akik a Grincs bőrébe bújnak a karácsonyi szezon alatt

Szó szerint kivetkőznek magukból!

Vízöntő csillagjegy

A horoszkóp szerint a Vízöntők lázadó Grincsek, akiktől a legmesszebb állnak az úgynevezett békés karácsonyi ünnepek. Nem véletlen, hiszen ez a jegy híresen kritikus az ünnepek irányában (is). Nem szereti az erőltetett dolgokat és szabályokat, ezért leginkább hatásvadászatnak fogja fel a nagy adventi felhajtást és a fényárban úszó – szerinte giccses – díszeket.

Ha egy Vízöntővel ünnepelsz, ne számíts rá, hogy eláraszt majd meglepetésekkel, mert azt is inkább értelmetlen költekezésnek tekinti inkább, mint személyes ajándéknak és a szeretet kifejezésének. Ha pedig te tervezel neki nagy meglepetéseket; számíthatsz a Grincs-reakcióra.

De a egy Vízöntő is ünnepel, csak a maga módján, és legalább felhívja a figyelmünket arra, hogy nem a díszek és a drága ajándékok teszik emlékezetessé a szentestét.

Bak csillagjegy

Ha a Vízöntő nem szívleli a sok ajándékot, a Bakot már ne is említsük. Ez a csillagjegy maga a Grincs – spórolós kiadásban. Az ő fejében a szenteste szó hallatán főleg kukába szórt pénzeszsákok jelennek meg, nem pedig egy csinosan feldíszített karácsonyfa.