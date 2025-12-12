Ezek a csillagjegyek a horoszkóp Grincsei – Ugye te nem változol át karácsonykor?

A legtöbb csillagjegy repesve várja a karácsonyi ünnepeket. A fényeket, a pihit és a töménytelen mennyiségű finomságot, amivel degeszre eszik magukat. De a horoszkóp alapján vannak, akik egyáltalán nem illenek ebbe a képbe. Mutatjuk kik ők! Ezeknek a csillagjegyeknek hamarabb jut eszébe a fejvesztett rohanás, a stressz és a családi perpatvar az ünnepekről, mint a szeretet és nyugalom. Ők nem rohannak a karácsonyi vásárba a kürtőskalácsért. Inkább kerülik az ünnepi felhajtást, ameddig csak lehetőségük van rá.
Szó szerint kivetkőznek magukból!
A horoszkóp szerint a Vízöntők lázadó Grincsek, akiktől a legmesszebb állnak az úgynevezett békés karácsonyi ünnepek. Nem véletlen, hiszen ez a jegy híresen kritikus az ünnepek irányában (is). Nem szereti az erőltetett dolgokat és szabályokat, ezért leginkább hatásvadászatnak fogja fel a nagy adventi felhajtást és a fényárban úszó – szerinte giccses – díszeket.
Ha egy Vízöntővel ünnepelsz, ne számíts rá, hogy eláraszt majd meglepetésekkel, mert azt is inkább értelmetlen költekezésnek tekinti inkább, mint személyes ajándéknak és a szeretet kifejezésének. Ha pedig te tervezel neki nagy meglepetéseket; számíthatsz a Grincs-reakcióra.
De a egy Vízöntő is ünnepel, csak a maga módján, és legalább felhívja a figyelmünket arra, hogy nem a díszek és a drága ajándékok teszik emlékezetessé a szentestét.
Ha a Vízöntő nem szívleli a sok ajándékot, a Bakot már ne is említsük. Ez a csillagjegy maga a Grincs – spórolós kiadásban. Az ő fejében a szenteste szó hallatán főleg kukába szórt pénzeszsákok jelennek meg, nem pedig egy csinosan feldíszített karácsonyfa.
Ha egy Bakkal ünnepelsz, inkább ne bajlódj a karácsonyi kívánságlistával. Ajándékot fogsz kapni, mert sosem okoznának csalódást szeretteiknek, de az tuti, hogy már hónapokkal ezelőtt megtervezték az ünnepi költségek minden pontját – és alpontját – így az ajándékaid, de valószínűleg a vacsoratervek is el vannak már rendezve.
A Szűz csillagjegyűek is hajlamosak felhúzni a „szőrös, zöld bundát". Ráadásul elég hamar. A precizitás megtestesítői nehezen viselik, ha valamit nem tudnak kézben tartani – pedig valljuk be, a karácsony az esetek nagy százalékában másról sem szól, mint a kapkodásról. A vendégek, az ajándékok, a logisztika, a főzés, a BEJGLI! Így válnak a Szűz csillagjegyek a horoszkóp szerint a legkönnyebben ünneprontókká. Egyszerűen túlvállalják magukat.
Egy fáradt, stresszes, feszült Grincs lesz belőlük, akik szeretnék, de nem tudják teljes szívükkel élvezni az ünnepeket, mert folyton azon pörögnek, hogy minden tökéletesen sikerüljön és mindenki teljesen boldog és elégedett legyen. Így kerül az ünnepi menüre ötféle köret és négyféle édesség, amiből ők végül egy falatot sem esznek majd, mert addigra épp elegük lesz az egész adventi hűhóból.
